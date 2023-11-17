https://sputniknews.com.tr/20231117/baris-pehlivan-icin-tahliye-karari--1077501813.html
Gazeteci Barış Pehlivan için tahliye kararı
Gazeteci Barış Pehlivan için tahliye kararı
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yargılandığı davanın düşmesinin... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T15:27+0300
2023-11-17T15:27+0300
2023-11-17T15:44+0300
türkiye
barış pehlivan
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, dün hakkındaki davanın düşürülmesi sonrasında Ağustos ayından bu yana bulunduğu Maltepe Açık Cezaevinden bugün tahliye edildi.5 kez cezaevine giren ve 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yargılandığı davanın düşmesinin ardından 'denetimli serbestlik kararı' verildi. Pehlivan, denetimli serbestlik kararından sonra tahliye edildi.Pehlivan, hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla açılan dava nedeniyle denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmamış ve Ağustos ayında yeniden cezaevine girmişti.Pehlivan, Libya'da görev başında yaşamını yitiren bir MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberde kimlikleri deşifre ettiği gerekçesiyle hakkında 2020'de açılan davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230822/tcknin-mimarlarindan-prof-dr-sozuerden-baris-pehlivan-mutalaasi-ozgurlugunun-onunde-engel-yok-1074839479.html
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barış pehlivan, gazeteci
Gazeteci Barış Pehlivan için tahliye kararı
15:27 17.11.2023 (güncellendi: 15:44 17.11.2023)
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yargılandığı davanın düşmesinin ardından 'denetimli serbestlik kararı' verildi.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, dün hakkındaki davanın düşürülmesi sonrasında Ağustos ayından bu yana bulunduğu Maltepe Açık Cezaevinden bugün tahliye edildi.
5 kez cezaevine giren ve 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yargılandığı davanın düşmesinin ardından 'denetimli serbestlik kararı' verildi. Pehlivan, denetimli serbestlik kararından sonra tahliye edildi.
Pehlivan, hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla açılan dava nedeniyle denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmamış ve Ağustos ayında yeniden cezaevine girmişti.
Pehlivan, Libya'da görev başında yaşamını yitiren bir MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberde kimlikleri deşifre ettiği gerekçesiyle hakkında 2020'de açılan davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edilmişti.