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https://sputniknews.com.tr/20230822/tcknin-mimarlarindan-prof-dr-sozuerden-baris-pehlivan-mutalaasi-ozgurlugunun-onunde-engel-yok-1074839479.html
TCK’nın mimarlarından Prof. Dr. Sözüer’den Barış Pehlivan mütalaası: Özgürlüğünün önünde engel yok
TCK’nın mimarlarından Prof. Dr. Sözüer’den Barış Pehlivan mütalaası: Özgürlüğünün önünde engel yok
Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, gazeteci Barış Pehlivan’ın hapsedilmesi üzerine yazdığı hukuki mütalaa yazdı. Prof. Dr... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T19:56+0300
2023-08-22T19:56+0300
türkiye
barış pehlivan
adem sözüer
prof. adem sözüer
cezaevi
hüseyin ersöz
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Gazeteci Barış Pehlivan, 15 Ağustos’ta Silivri Cezaevi’ne girmişti. Pehlivan, bir haber nedeniyle giydiği hükmün ardından, önce denetimli serbestlik hakkından yararlanarak serbest kalmış, sonra bir yazısına açılan ancak henüz sonuçlanmayan dava gerekçe gösterilerek denetimli serbestlik hakkı ortadan kaldırılmıştı. Pehlivan’ın, 15 Temmuz’da Meclis’ten geçen ve binlerce hükümlünün faydalandığı infaz düzenlemesinden yararlanmasına izin verilmemişti.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Barış Pehlivan’ın hapsedilmesi üzerine hukuki mütalaa yazdı. Sözüer, mütalaasında, yeni çıkan infaz yasasından Pehlivan’ın yararlanmasının önünde bir engel bulunmadığını söyledi. Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’ne, Sözüer’in mütalaasını sunarak tahliyesini talep etti.Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, söz konusu karara itiraz ederken, Prof. Dr. Adem Sözüer dosyaya hukuki mütalaa sundu. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından olan Sözüer, bilimsel mütalaasında, Pehlivan hakkında karar veren Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu’nun, bir değerlendirme yapma yetkisi olmadığını ifade etti.Prof. Dr. Sözüer, Pehlivan’ın yeni yasadan faydalanmasına bir engel olmadığını da söyledi:Birbiriyle çelişen hukuki durumlarda, sonraki düzenlemenin uygulanması gerektiğini de hatırlatan Prof. Dr. Sözüer:Cezaevinde kalması hak ihlaliProf. Dr. Sözüer, Pehlivan’ın, yeni infaz yasasından yararlandırılmadan cezaevinde tutulmasının, hak ihlali olduğunu belirtti:Sözüer, Barış Pehlivan’ın tahliye edilerek denetimli serbestlik hakkından faydalanmasının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi:Avukat Hüseyin Ersöz, bugün Silivri 2 No’lu İnfaz Hakimliği’ne başvurarak mütalaayı sundu. Ersöz, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Hakimliğin yapacağı incelemenin ardından karar vermesi bekleniyor.
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barış pehlivan, adem sözüer, prof. adem sözüer, cezaevi, hüseyin ersöz
barış pehlivan, adem sözüer, prof. adem sözüer, cezaevi, hüseyin ersöz

TCK’nın mimarlarından Prof. Dr. Sözüer’den Barış Pehlivan mütalaası: Özgürlüğünün önünde engel yok

19:56 22.08.2023
© Fotoğraf : OdatvBarış Pehlivan, Murat Ağırel, tahliye
Barış Pehlivan, Murat Ağırel, tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Fotoğraf : Odatv
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Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, gazeteci Barış Pehlivan’ın hapsedilmesi üzerine yazdığı hukuki mütalaa yazdı. Prof. Dr. Sözüer, Pehlivan’ın, yeni infaz yasasından yararlandırılmadan cezaevinde tutulmasının, hak ihlali olduğunu söyledi.
Gazeteci Barış Pehlivan, 15 Ağustos’ta Silivri Cezaevi’ne girmişti. Pehlivan, bir haber nedeniyle giydiği hükmün ardından, önce denetimli serbestlik hakkından yararlanarak serbest kalmış, sonra bir yazısına açılan ancak henüz sonuçlanmayan dava gerekçe gösterilerek denetimli serbestlik hakkı ortadan kaldırılmıştı. Pehlivan’ın, 15 Temmuz’da Meclis’ten geçen ve binlerce hükümlünün faydalandığı infaz düzenlemesinden yararlanmasına izin verilmemişti.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Barış Pehlivan’ın hapsedilmesi üzerine hukuki mütalaa yazdı.
Sözüer, mütalaasında, yeni çıkan infaz yasasından Pehlivan’ın yararlanmasının önünde bir engel bulunmadığını söyledi. Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’ne, Sözüer’in mütalaasını sunarak tahliyesini talep etti.
Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, söz konusu karara itiraz ederken, Prof. Dr. Adem Sözüer dosyaya hukuki mütalaa sundu. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından olan Sözüer, bilimsel mütalaasında, Pehlivan hakkında karar veren Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu’nun, bir değerlendirme yapma yetkisi olmadığını ifade etti.
Prof. Dr. Sözüer, Pehlivan’ın yeni yasadan faydalanmasına bir engel olmadığını da söyledi:
“Geçici Madde 10 hükmüne göre hükümlü hakkında yeni bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazı kararı verilmesine bir engel bulunmamaktadır."
Birbiriyle çelişen hukuki durumlarda, sonraki düzenlemenin uygulanması gerektiğini de hatırlatan Prof. Dr. Sözüer:
"Kaldı ki önceki denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ilişkin kararla bağlantılı olarak bir karar verilmesi gerekse bile bu durumda da aynı konuda sonraki düzenlemenin önceki düzenlemeyle çelişmesi halinde sonraki düzenlemenin esas alınmasında isabet görülmektedir. Zira kanun koyucunun güncel ve mevcut iradesini sonraki düzenleme ortaya koymaktadır.”

Cezaevinde kalması hak ihlali

Prof. Dr. Sözüer, Pehlivan’ın, yeni infaz yasasından yararlandırılmadan cezaevinde tutulmasının, hak ihlali olduğunu belirtti:
"Cezaların infazı için de geçerli olan kanunilik ilkesi gereğince kişinin cezaevinde kalış süresinin uzatılmasının ancak açık bir kanuni düzenlemeyle mümkün olabileceği 5275 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde ise Barış Pehlivan ve aynı durumda bulunanlar yönünden böyle bir düzenleme bulunmadığı, bu nedenle geçici 10. maddenin bu kişiler hakkında da uygulanarak denetimli serbestlik tedbirinden yararlandırılmamasının kişi özgürlüğü hakkının ihlaline yol açacağı…"
Sözüer, Barış Pehlivan’ın tahliye edilerek denetimli serbestlik hakkından faydalanmasının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi:
"Hükümlü hakkında, Geçici Madde 10 hükmünün uygulanarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilmesinin önünde bir hukukî engel bulunmadığı sonuçlarına varmış bulunmaktayım.”
Avukat Hüseyin Ersöz, bugün Silivri 2 No’lu İnfaz Hakimliği’ne başvurarak mütalaayı sundu. Ersöz, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Hakimliğin yapacağı incelemenin ardından karar vermesi bekleniyor.
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