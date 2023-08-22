https://sputniknews.com.tr/20230822/tcknin-mimarlarindan-prof-dr-sozuerden-baris-pehlivan-mutalaasi-ozgurlugunun-onunde-engel-yok-1074839479.html

TCK’nın mimarlarından Prof. Dr. Sözüer’den Barış Pehlivan mütalaası: Özgürlüğünün önünde engel yok

TCK’nın mimarlarından Prof. Dr. Sözüer’den Barış Pehlivan mütalaası: Özgürlüğünün önünde engel yok

Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, gazeteci Barış Pehlivan’ın hapsedilmesi üzerine yazdığı hukuki mütalaa yazdı. Prof. Dr... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T19:56+0300

2023-08-22T19:56+0300

2023-08-22T19:56+0300

türkiye

barış pehlivan

adem sözüer

prof. adem sözüer

cezaevi

hüseyin ersöz

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Gazeteci Barış Pehlivan, 15 Ağustos’ta Silivri Cezaevi’ne girmişti. Pehlivan, bir haber nedeniyle giydiği hükmün ardından, önce denetimli serbestlik hakkından yararlanarak serbest kalmış, sonra bir yazısına açılan ancak henüz sonuçlanmayan dava gerekçe gösterilerek denetimli serbestlik hakkı ortadan kaldırılmıştı. Pehlivan’ın, 15 Temmuz’da Meclis’ten geçen ve binlerce hükümlünün faydalandığı infaz düzenlemesinden yararlanmasına izin verilmemişti.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Barış Pehlivan’ın hapsedilmesi üzerine hukuki mütalaa yazdı. Sözüer, mütalaasında, yeni çıkan infaz yasasından Pehlivan’ın yararlanmasının önünde bir engel bulunmadığını söyledi. Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği’ne, Sözüer’in mütalaasını sunarak tahliyesini talep etti.Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, söz konusu karara itiraz ederken, Prof. Dr. Adem Sözüer dosyaya hukuki mütalaa sundu. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından olan Sözüer, bilimsel mütalaasında, Pehlivan hakkında karar veren Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu’nun, bir değerlendirme yapma yetkisi olmadığını ifade etti.Prof. Dr. Sözüer, Pehlivan’ın yeni yasadan faydalanmasına bir engel olmadığını da söyledi:Birbiriyle çelişen hukuki durumlarda, sonraki düzenlemenin uygulanması gerektiğini de hatırlatan Prof. Dr. Sözüer:Cezaevinde kalması hak ihlaliProf. Dr. Sözüer, Pehlivan’ın, yeni infaz yasasından yararlandırılmadan cezaevinde tutulmasının, hak ihlali olduğunu belirtti:Sözüer, Barış Pehlivan’ın tahliye edilerek denetimli serbestlik hakkından faydalanmasının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi:Avukat Hüseyin Ersöz, bugün Silivri 2 No’lu İnfaz Hakimliği’ne başvurarak mütalaayı sundu. Ersöz, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Hakimliğin yapacağı incelemenin ardından karar vermesi bekleniyor.

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barış pehlivan, adem sözüer, prof. adem sözüer, cezaevi, hüseyin ersöz