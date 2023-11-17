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https://sputniknews.com.tr/20231117/bakanlik-harekete-gecti-dizi-film-hizmeti-sunan-dijital-platformlara-166-milyon-lira-para-cezasi-1077486180.html
Bakanlık harekete geçti: Dizi-film hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon lira para cezası
Bakanlık harekete geçti: Dizi-film hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon lira para cezası
Ticaret Bakanlığı dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kuruluşlara 166... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T10:08+0300
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ticaret bakanlığı
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tüketici
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi.Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.Açıklamada, "Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.
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ticaret bakanlığı, rekabet kurulu, netflix, netflix türkiye, kullanıcı, dijital, televizyon, film, tüketici, ekonomi
ticaret bakanlığı, rekabet kurulu, netflix, netflix türkiye, kullanıcı, dijital, televizyon, film, tüketici, ekonomi

Bakanlık harekete geçti: Dizi-film hizmeti sunan dijital platformlara 166 milyon lira para cezası

10:08 17.11.2023 (güncellendi: 10:28 17.11.2023)
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© AA
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Ticaret Bakanlığı dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.
Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi.
Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Açıklamada, "Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.
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