https://sputniknews.com.tr/20231102/rekabet-kurulu-baskanligina-birol-kule-atandi-1076983285.html

Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı

Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T06:36+0300

2023-11-02T06:36+0300

2023-11-02T06:36+0300

ekonomi

resmi gazete

rekabet kurulu

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı. Aynı karar ile Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/resmi-gazete-yayimlandi-merkez-bankasindan-kkm-karari-1076983077.html

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