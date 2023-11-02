https://sputniknews.com.tr/20231102/rekabet-kurulu-baskanligina-birol-kule-atandi-1076983285.html
Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı
Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T06:36+0300
2023-11-02T06:36+0300
2023-11-02T06:36+0300
ekonomi
resmi gazete
rekabet kurulu
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı. Aynı karar ile Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/resmi-gazete-yayimlandi-merkez-bankasindan-kkm-karari-1076983077.html
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resmi gazete, rekabet kurulu, atama
resmi gazete, rekabet kurulu, atama
Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.
Aynı karar ile Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.