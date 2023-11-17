https://sputniknews.com.tr/20231117/bakan-yerlikaya-acikladi-73-ilde-yapilan-operasyonda-891-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1077483350.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde yapılan operasyonda 891 ruhsatsız silah ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde yapılan operasyonda 891 ruhsatsız silah ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1127 kişinin gözaltına alındığını... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T08:18+0300
2023-11-17T08:18+0300
2023-11-17T08:44+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
tweet
türk bayrağı
polis
ruhsatsız silahlar
silah
yakalama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231116/bakan-yerlikaya-acikladi-germiciler-olarak-bilinen-organize-suc-orgutu-cokertildi-1077441475.html
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ali yerlikaya, operasyon, tweet, türk bayrağı, polis, ruhsatsız silahlar, silah, yakalama
ali yerlikaya, operasyon, tweet, türk bayrağı, polis, ruhsatsız silahlar, silah, yakalama
Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde yapılan operasyonda 891 ruhsatsız silah ele geçirildi
08:18 17.11.2023 (güncellendi: 08:44 17.11.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1127 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda, polis arabalarının bir araya gelerek Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturduğu da görüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: