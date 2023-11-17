İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde yapılan operasyonda 891 ruhsatsız silah ele geçirildi

© AA / Cem Genco İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, © AA / Cem Genco

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1127 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda, polis arabalarının bir araya gelerek Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturduğu da görüldü.