https://sputniknews.com.tr/20231117/bakan-bayraktar-sakarya-gaz-sahasindan-gunde-15-milyon-hanenin-dogalgaz-ihtiyaci-karsilaniyor-1077486927.html

Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'ndan günde 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor

Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'ndan günde 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile günde 1,5 milyon hanenin... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T10:56+0300

2023-11-17T10:56+0300

2023-11-17T10:56+0300

ekonomi

enerji

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

elektrik

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların 2024 bütçelerinin görüşülmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi ile devam edildi. Bakan Alparslan Bayraktar enerji alanında yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:Günlük 23 bin varil petrol üretimiÜlkedeki petrol arama çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Bayraktar “Bir dönem adı terörle anılan; Gabar, Kato ve Bestler-Dereler Bölgeleri artık petrol keşifleriyle, üretimle, kalkınmayla ve huzurla anılmaya başladı. Bilindiği üzere Gabar Bölgesinde Mayıs 2021’de Şehit Esma Çevik sahasında, Nisan 2023’de ise Şehit Aybüke Yalçın sahasında petrol keşifleri gerçekleştirdik. Şehit Aybüke Yalçın keşfi Türkiye’de kara alanlarında bugüne kadar yapılmış en büyük keşif olmakla beraber küresel ölçekte de 2023 yılında yapılan en büyük kara keşfidir. Bugün Gabar bölgesinde günlük 23.000 varil ham petrol üretiyoruz” dedi.‘Akkuyu NGS’nin inşaatı devam ediyor’Türkiye’nin nükleer güç alanında yaptığı yarımlar hakkında da bilgi veren Bayraktar “Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemiz ile bu alanda önemli bir ilerleme kat ettik. Şu anda tüm uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak 4 reaktörün aynı anda inşasına devam ediyoruz. 27 Nisan 2023 tarihinde ilk yakıt çubuklarını sahaya getirerek Akkuyu projemize nükleer tesis statüsü kazandırdık. Diğer taraftan, Akkuyu sahasında şu anda 30 bine yakın istihdam sağlanmakta olup tamamen devreye alındığında ise 4 bin kişiye sürekli istihdam sağlayacaktır. Bununla birlikte, Akkuyu Nükleer Güç Santrali bütün ünitelerin faaliyete geçmesiyle ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılayacak, yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının da önüne geçecektir. Ayrıca, üzerinde çalıştığımız Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine yönelik teknoloji sahibi ülkelerle görüşmelerimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.Enerji destekleriDar gelirli vatandaşlara yapılan enerji desteği hakkında da bilgi veren Bakan Bayraktar “Sakarya Gaz sahasından ürettiğimiz gazın 2023 yılı Nisan ayında karaya ulaşmasıyla birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ilk ay tüm tüketimleri ücretsiz olacak şekilde, sonraki aylarda ise aylık 25 metreküpe denk gelen tüketimlerinin bir yıl boyunca ücretsiz olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 6,4 milyar metreküp doğal gazı bedelsiz olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Diğer taraftan, İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kWh karşılığı tutara kadar destekleme yapmaktayız. Bu kapsamda, 2019’dan bugüne kadar toplam 18,2 milyar TL tutarında elektrik tüketim desteği verdik. Ayrıca, 2022 yılında 1,9 milyon aileye 1,7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023 yılında da ısınma amaçlı kömür desteği sağlamaya devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme kapsamında, 2022 yılından itibaren 634,3 milyon TL tutarında doğal gaz tüketim desteği verdik” sözlerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231116/akkuyu-nukleer-rosatomun-yuruttugu-nukleer-santral-projesi-planlandigi-gibi-hayata-geciriliyor-1077464287.html

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Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, elektrik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)