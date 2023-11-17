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Bahar Candan neden tutuklandı?
Bahar Candan neden tutuklandı?
"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T09:44+0300
2023-11-17T09:46+0300
türkiye
bahar candan
nihal candan
tutuklama
dolandırıcılık
kara para aklama
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde 20'den fazla soru yöneltildiği ve iki kardeşin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.İfadesi sırasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.Soruşturma savcılığına çıkarılan 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından üzerlerine atılı suçlardan tutuklandı.Şüphelilerden Gülnihal Çiçek'in tutuklama kararı üzerine adliyede ağladığı öğrenildi.Suç örgütü operasyonunun devamıAlisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/bahar-ve-nihal-candan-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1077473010.html
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bahar candan kim,bahar candan neden tutuklandı,bahar candan tutuklandı mı
bahar candan kim,bahar candan neden tutuklandı,bahar candan tutuklandı mı

Bahar Candan neden tutuklandı?

09:44 17.11.2023 (güncellendi: 09:46 17.11.2023)
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZCandan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ
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"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde 20'den fazla soru yöneltildiği ve iki kardeşin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
İfadesi sırasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından üzerlerine atılı suçlardan tutuklandı.
Şüphelilerden Gülnihal Çiçek'in tutuklama kararı üzerine adliyede ağladığı öğrenildi.
Suç örgütü operasyonunun devamı
Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.
Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.
Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.
Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.
Bahar Candan ve Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
TÜRKİYE
Bahar ve Nihal Candan tutuklanarak cezaevine gönderildi
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