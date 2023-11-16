https://sputniknews.com.tr/20231116/bahar-ve-nihal-candan-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1077473010.html
Bahar ve Nihal Candan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Bahar ve Nihal Candan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. isimli şahısların savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T17:38+0300
2023-11-16T17:38+0300
2023-11-16T17:39+0300
bahar candan
nihal candan
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hakim
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Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/nihal-ve-bahar-candan-adliyeye-sevk-edildi-kardeslerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1077446856.html
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bahar candan, nihal candan, hakim
bahar candan, nihal candan, hakim
Bahar ve Nihal Candan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
17:38 16.11.2023 (güncellendi: 17:39 16.11.2023)
Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. isimli şahısların savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti.
Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.