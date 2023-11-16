https://sputniknews.com.tr/20231116/bahar-ve-nihal-candan-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1077473010.html

Bahar ve Nihal Candan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Bahar ve Nihal Candan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. isimli şahısların savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T17:38+0300

2023-11-16T17:38+0300

2023-11-16T17:39+0300

bahar candan

nihal candan

türkiye

hakim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077402388_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_cf96f821c6aeb802afd8d61437f58fe0.jpg

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231116/nihal-ve-bahar-candan-adliyeye-sevk-edildi-kardeslerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1077446856.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahar candan, nihal candan, hakim