https://sputniknews.com.tr/20231116/nihal-ve-bahar-candan-adliyeye-sevk-edildi-kardeslerin-ifadeleri-ortaya-cikti-1077446856.html
Nihal ve Bahar Candan adliyeye sevk edildi: Kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
Nihal ve Bahar Candan adliyeye sevk edildi: Kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Candan kardeşler suçlamaları kabul etmedi... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T09:42+0300
2023-11-16T09:42+0300
2023-11-16T10:20+0300
yaşam
adliye
bahar candan
nihal candan
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Türkiye, peş peşe sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan operasyonlara kilitlendi. Bir yarışma programında ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler de gözaltına alınan son isimlerdi.Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılıktan elde edilen paraları akladığı iddia edildi. 2020 yılında başlatılan operasyonun bir ayağı olarak gözaltına alınan fenomen kardeşlerin dahil olduğu suç örgütünün 100 milyona yakın vurgun yaptığı belirtildi.Adliyeye sevk edildiler, ifadeleri ortaya çıktıgünlerde gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan ile Hacı İsrafil S.'nin ifade işlemleri bitti. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı.Candan kardeşlere lüks restoranlarda yaptıkları yemekli tanıtımlar ve sazan sarmalı konusundan tutuklu bulunan eski polis Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Emniyette verdikleri ifadede Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski sevgilisi olduğunu açıkladı ve suçlamaları kabul etmedi. Eski sevgilisinin ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini öne süren Nihal Candan "Uzun süre önce ayrıldık, hakkında bir süre uzaklaştırma kararı da aldırmıştım. Adını öyle öğrendim" dediği iddia edildi.'Hesabıma 12 milyon geldi' demişti: '2 yerine 12 yazmışım, amacım şakaydı'Nihal Candan lüks restoranlarda yemek organizasyonlarına katılmalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Candan, "O dönem eski sevgilim ile gece kulübü ve restoranlara gittim. Ben herhangi bir dolandırıcılık organizasyonun içinde bulunmadım" dedi.Bahar Candan ise soruya "O restoranlara birçok ünlü gidiyor zaten" diyerek cevap verdi. Suçlamaları kabul etmeyen kardeşlere bir şebeke üyesi birkaç isimde soruldu ancak hiçbirini tanımadıklarını söyledi.Bahar Candan'a bir sabah "Hesabıma 12 milyon geldi" paylaşımı da soruldu. Bu paylaşımla ilgili cevap veren Candan 2 yerine 12 yazmışım amacım espriydi dediği iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html
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600 fenomen, fenomen gözaltı, fenomen gözaltına alındı, bahar candan, nihal candan, bahar candan adliye, candan kardeşler, candan kardeşler ifade, bahar candan ifade, 12 milyon
600 fenomen, fenomen gözaltı, fenomen gözaltına alındı, bahar candan, nihal candan, bahar candan adliye, candan kardeşler, candan kardeşler ifade, bahar candan ifade, 12 milyon
Nihal ve Bahar Candan adliyeye sevk edildi: Kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
09:42 16.11.2023 (güncellendi: 10:20 16.11.2023)
Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Candan kardeşler suçlamaları kabul etmedi. 100 milyon TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen Candan kardeşler, ifadelerinde hesaplarındaki 12 milyon lirayı da açıkladı.
Türkiye, peş peşe sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan operasyonlara kilitlendi. Bir yarışma programında ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler de gözaltına alınan son isimlerdi.
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılıktan elde edilen paraları akladığı iddia edildi. 2020 yılında başlatılan operasyonun bir ayağı olarak gözaltına alınan fenomen kardeşlerin dahil olduğu suç örgütünün 100 milyona yakın vurgun yaptığı belirtildi.
Adliyeye sevk edildiler, ifadeleri ortaya çıktı
günlerde gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan ile Hacı İsrafil S.'nin ifade işlemleri bitti. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı.
Candan kardeşlere lüks restoranlarda yaptıkları yemekli tanıtımlar ve sazan sarmalı konusundan tutuklu bulunan eski polis Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Emniyette verdikleri ifadede Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski sevgilisi olduğunu açıkladı ve suçlamaları kabul etmedi. Eski sevgilisinin ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini öne süren Nihal Candan "Uzun süre önce ayrıldık, hakkında bir süre uzaklaştırma kararı da aldırmıştım. Adını öyle öğrendim" dediği iddia edildi.
'Hesabıma 12 milyon geldi' demişti: '2 yerine 12 yazmışım, amacım şakaydı'
Nihal Candan lüks restoranlarda yemek organizasyonlarına katılmalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Candan, "O dönem eski sevgilim ile gece kulübü ve restoranlara gittim. Ben herhangi bir dolandırıcılık organizasyonun içinde bulunmadım" dedi.
Bahar Candan ise soruya "O restoranlara birçok ünlü gidiyor zaten" diyerek cevap verdi. Suçlamaları kabul etmeyen kardeşlere bir şebeke üyesi birkaç isimde soruldu ancak hiçbirini tanımadıklarını söyledi.
Bahar Candan'a bir sabah "Hesabıma 12 milyon geldi" paylaşımı da soruldu. Bu paylaşımla ilgili cevap veren Candan 2 yerine 12 yazmışım amacım espriydi dediği iddia edildi.