https://sputniknews.com.tr/20231117/abdden-turkiyedeki-vatandaslarina-guvenlik-uyarisi-1077517376.html

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden Türkiye’deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden Türkiye’deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını İsrail’e yönelik protestolar nedeniyle uyardı. Yayımlanan uyarıda, İzmir ve Adana konsolosluklarının... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T23:48+0300

2023-11-17T23:48+0300

2023-11-17T23:57+0300

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ABD Ankara Büyükelçiliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle düzenlenen protestolar nedeniyle Türkiye'deki vatandaşları için yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. 'Türkiye'de Washington'ın dış politikasını eleştiren gösteriler ve boykot çağrılarının' devam ettiği ettiği belirtilen uyarıda, ABD menşeli işletmelere yönelik fiziki saldırıların devam ettiği de iddia edildi."Büyük toplantılar polis varlığının artmasına, yolların kapanmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir" denilen uyarıda, "Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir" ifadelerine yer verildi.Uyarının devamında şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada Adana Konsolosluğu'nun kapalı kalmaya devam edeceği ve ABD'nin İzmir'de bulunan temsilciğinin de kapalı olacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230327/netanyahunun-oglu-israildeki-protestolari-abd-fonluyor-1068789855.html

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abd, abd, abd ankara büyükelçiliği, abd'nin ankara büyükelçiliği, adana, ankara, ankara büyükşehir belediyesi