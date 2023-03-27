Netanyahu'nun oğlu: İsrail'deki protestoları ABD fonluyor
09:33 27.03.2023 (güncellendi: 09:50 27.03.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIİsrail’in Kanal 12 Televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösterilere 195 bin kişi katıldı. Göstericiler, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce 'Suç Bakanı' (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede tartışmalı yargı reformuna karşı devam eden protesto gösterilerinin ABD tarafından finanse edildiğini iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, paylaştığı bir dizi tweet ve retweet ile ülkedeki hükümet ve yargı reformu karşıtı protestoların ABD Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiğini savundu.
Yair Netanyahu, paylaştığı bir tweet'te, İsrail'de gerçekleşen 'hukuk devrimine' karşı protestoların arkasında Amerikalıların olduğunu ifade etti.
Paylaşımda, bunun amacının Başbakan'a İranlılarla anlaşmaya varması için baskı yapmak olduğu kaydedildi.
Netanyahu Jr. tarafından paylaşılan tweet'te şu ifadeler yer aldı: "İsrail'deki protestoların arkasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı var, amaçları Netanyahu'yu devirmek, görünüşe göre İranlılarla bir anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?"
מארק לוין מפרסם שמחלקת המדינה האמריקאית עומדת מאחורי המחאות בארץ, במטרה להפיל את נתניהו, ככל הנראה כדי לסגור הסכם עם האיראנים.— Tamir Wertzberger - תמיר ורצברגר (@tamir_wertz) March 24, 2023
יש שב"כ במדינה הזאת??? https://t.co/fVDsARwmv7
Ardından Netanyahu Jr., bu kez yanıp sönen kırmızı siren emojileri ekleyerek, aşırı sağcı haber sitesi Breitbart'ta yer alan, Mark Levin'in paylaştığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Netanyahu hükümetini 'muhtemelen İran adına' devirmeye çalıştığını iddia eden makalesine dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.
İsrailli üst düzey yetkili: ABD, Netanyahu'yu iki kez iktidardan uzaklaştırmaya çalıştı
Öte yandan Arutz Sheva'ya konuşan İsrailli üstü düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail iç işlerine önceki yönetimlere kıyasla çok fazla müdahale etmediğini belirtti.
Yetkili, "Yönetim İsrail'in özel işlerine geçmişte olduğundan daha fazla karışmıyor. Benyamin Netanyahu'yu iki kez iktidardan uzaklaştırmaya çalıştılar. Geçmişte bariz müdahaleler oldu, Bill Clinton başbakanı devirmeye çalıştı. Kendisi de bunu itiraf etti" dedi.
Yetkili, ayıca "İçişlerimiz sükunete kavuşana kadar (Netanyahu'nun) Beyaz Saray'a davet edilmeyeceği bize açıkça ifade edildi" bilgisini verdi.
Bibi's son claims that U.S. State Dep is funding the protests against his dad.— avi scharf (@avischarf) March 25, 2023
Then Bibi claims the U.S. admin twice tried to topple him.https://t.co/FXA5MqxzUm
İsrail'de yargı reformu ve protestolar
Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.
Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.
Dün Netanyahu’nun, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.