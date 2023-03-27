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https://sputniknews.com.tr/20230327/netanyahunun-oglu-israildeki-protestolari-abd-fonluyor-1068789855.html
Netanyahu'nun oğlu: İsrail'deki protestoları ABD fonluyor
Netanyahu'nun oğlu: İsrail'deki protestoları ABD fonluyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede tartışmalı yargı reformuna karşı devam eden protesto gösterilerinin ABD tarafından finanse... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T09:33+0300
2023-03-27T09:50+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
yargı reformu
protesto
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, paylaştığı bir dizi tweet ve retweet ile ülkedeki hükümet ve yargı reformu karşıtı protestoların ABD Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiğini savundu.Yair Netanyahu, paylaştığı bir tweet'te, İsrail'de gerçekleşen 'hukuk devrimine' karşı protestoların arkasında Amerikalıların olduğunu ifade etti.Paylaşımda, bunun amacının Başbakan'a İranlılarla anlaşmaya varması için baskı yapmak olduğu kaydedildi.Netanyahu Jr. tarafından paylaşılan tweet'te şu ifadeler yer aldı: "İsrail'deki protestoların arkasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı var, amaçları Netanyahu'yu devirmek, görünüşe göre İranlılarla bir anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?"Ardından Netanyahu Jr., bu kez yanıp sönen kırmızı siren emojileri ekleyerek, aşırı sağcı haber sitesi Breitbart'ta yer alan, Mark Levin'in paylaştığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Netanyahu hükümetini 'muhtemelen İran adına' devirmeye çalıştığını iddia eden makalesine dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.İsrailli üst düzey yetkili: ABD, Netanyahu'yu iki kez iktidardan uzaklaştırmaya çalıştıÖte yandan Arutz Sheva'ya konuşan İsrailli üstü düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail iç işlerine önceki yönetimlere kıyasla çok fazla müdahale etmediğini belirtti.Yetkili, "Yönetim İsrail'in özel işlerine geçmişte olduğundan daha fazla karışmıyor. Benyamin Netanyahu'yu iki kez iktidardan uzaklaştırmaya çalıştılar. Geçmişte bariz müdahaleler oldu, Bill Clinton başbakanı devirmeye çalıştı. Kendisi de bunu itiraf etti" dedi.Yetkili, ayıca "İçişlerimiz sükunete kavuşana kadar (Netanyahu'nun) Beyaz Saray'a davet edilmeyeceği bize açıkça ifade edildi" bilgisini verdi.İsrail'de yargı reformu ve protestolarAdalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.Dün Netanyahu’nun, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230327/netanyahuya-tepkiler-artiyor-universiteler-greve-gitti-new-york-baskonsolosu-istifa-etti-1068783425.html
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israil, benyamin netanyahu, yargı reformu, protesto
israil, benyamin netanyahu, yargı reformu, protesto

Netanyahu'nun oğlu: İsrail'deki protestoları ABD fonluyor

09:33 27.03.2023 (güncellendi: 09:50 27.03.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIİsrail’in Kanal 12 Televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösterilere 195 bin kişi katıldı. Göstericiler, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce 'Suç Bakanı' (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı.
İsrail’in Kanal 12 Televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösterilere 195 bin kişi katıldı. Göstericiler, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce 'Suç Bakanı' (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede tartışmalı yargı reformuna karşı devam eden protesto gösterilerinin ABD tarafından finanse edildiğini iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, paylaştığı bir dizi tweet ve retweet ile ülkedeki hükümet ve yargı reformu karşıtı protestoların ABD Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiğini savundu.
Yair Netanyahu, paylaştığı bir tweet'te, İsrail'de gerçekleşen 'hukuk devrimine' karşı protestoların arkasında Amerikalıların olduğunu ifade etti.
Paylaşımda, bunun amacının Başbakan'a İranlılarla anlaşmaya varması için baskı yapmak olduğu kaydedildi.
Netanyahu Jr. tarafından paylaşılan tweet'te şu ifadeler yer aldı: "İsrail'deki protestoların arkasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı var, amaçları Netanyahu'yu devirmek, görünüşe göre İranlılarla bir anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?"
Ardından Netanyahu Jr., bu kez yanıp sönen kırmızı siren emojileri ekleyerek, aşırı sağcı haber sitesi Breitbart'ta yer alan, Mark Levin'in paylaştığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Netanyahu hükümetini 'muhtemelen İran adına' devirmeye çalıştığını iddia eden makalesine dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

İsrailli üst düzey yetkili: ABD, Netanyahu'yu iki kez iktidardan uzaklaştırmaya çalıştı

Öte yandan Arutz Sheva'ya konuşan İsrailli üstü düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail iç işlerine önceki yönetimlere kıyasla çok fazla müdahale etmediğini belirtti.
Yetkili, "Yönetim İsrail'in özel işlerine geçmişte olduğundan daha fazla karışmıyor. Benyamin Netanyahu'yu iki kez iktidardan uzaklaştırmaya çalıştılar. Geçmişte bariz müdahaleler oldu, Bill Clinton başbakanı devirmeye çalıştı. Kendisi de bunu itiraf etti" dedi.
Yetkili, ayıca "İçişlerimiz sükunete kavuşana kadar (Netanyahu'nun) Beyaz Saray'a davet edilmeyeceği bize açıkça ifade edildi" bilgisini verdi.

İsrail'de yargı reformu ve protestolar

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuştu.
Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.
Dün Netanyahu’nun, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.
İsrail protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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