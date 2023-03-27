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https://sputniknews.com.tr/20230327/netanyahuya-tepkiler-artiyor-universiteler-greve-gitti-new-york-baskonsolosu-istifa-etti-1068783425.html
Netanyahu'ya tepkiler artıyor: Üniversiteler greve gitti, New York Başkonsolosu istifa etti
Netanyahu'ya tepkiler artıyor: Üniversiteler greve gitti, New York Başkonsolosu istifa etti
İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alması üzerine İsrail'in New York... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T00:38+0300
2023-03-27T00:56+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
grev
istifa
protesto
yoav gallant
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İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti.Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum" ifadesini kullandı.Öte yandan, İsrail basını, ülkedeki üniversitelerin ikinci bir emre kadar ülke genelinde greve gittiklerini duyurdu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı pazar akşamı görevden almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/netanyahu-tartismali-yargi-duzenlemesine-karsi-cikan-savunma-bakanini-gorevden-aldi-1068780418.html
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israil, benyamin netanyahu, grev, istifa, protesto, yoav gallant
israil, benyamin netanyahu, grev, istifa, protesto, yoav gallant

Netanyahu'ya tepkiler artıyor: Üniversiteler greve gitti, New York Başkonsolosu istifa etti

00:38 27.03.2023 (güncellendi: 00:56 27.03.2023)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergİsrail protesto
İsrail protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alması üzerine İsrail'in New York Başkonsolosu Zamir istifa etti. Ülkede üniversiteler ikinci bir emre kadar greve gittiklerini duyurdu. Muhalefet partilerin çağrısıyla başkent Tel Aviv'de başlayan protestolarsa devam ediyor.
İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti.
Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum" ifadesini kullandı.
Öte yandan, İsrail basını, ülkedeki üniversitelerin ikinci bir emre kadar ülke genelinde greve gittiklerini duyurdu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı pazar akşamı görevden almıştı.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
DÜNYA
Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı'nı görevden aldı
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