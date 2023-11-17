https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-rusya-karsiti-yaptirimlar-listesini-bir-kez-daha-genisletti-1077479319.html

ABD, Rusya karşıtı yaptırımlar listesini bir kez daha genişletti

ABD, Rusya karşıtı yaptırımlar listesini bir kez daha genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, Washington'un Rusya karşıtı yaptırımlar listesine en az 14 şirket ve 3 petrol tankeri eklediğini bildirdi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Washington, bugün Rusya'ya yönelik yaptırımlar listesini en az 14 şirket ve 3 petrol tankeri içerecek şekilde genişletti.Yaptırım listelerine VNİİR Transstroy, VNİİR Promelektro ve VNİİR Gidroelektroavtomatika gibi elektrikli ekipman üreticileri ve tedarikçileri, ayrıca Liberya'da tescilli gemi taşımacılığı şirketi Progress yer aldı.ABD’nin kısıtlamaları Kazan, Ligovskiy Prospekt ve NS Century adlı petrol tankerlerini de kapsadı.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce başlattığı ve giderek genişletmeye devam ettiği Rusya karşıtı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerde de defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu şeklinde görüşler dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde vurduğunu belirtmişti. Rus lider, Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-disisleri-rusyanin-petrol-gelirlerini-sinirlamak-icin-her-seyi-yapiyoruz-1077477785.html

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