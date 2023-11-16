https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-disisleri-rusyanin-petrol-gelirlerini-sinirlamak-icin-her-seyi-yapiyoruz-1077477785.html

ABD Dışişleri: Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için her şeyi yapıyoruz

ABD Dışişleri: Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için her şeyi yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T21:48+0300

2023-11-16T21:48+0300

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dünya

abd dışişleri bakanlığı

petrol

rusya

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ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ve tavan fiyat uygulamasını işe yarar bir araç olarak değerlendirdiğini söyledi.Pyatt, “ABD hükümeti tavan fiyat ortaklarından oluşan bir koalisyonla çalışıyor ve tavan fiyat uygulamasını sürdürmeye ve Rusya'nın fosil yakıt gelirlerini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kesinlikle kararlı” dedi.Pyatt, ABD'nin tavan fiyat mekanizmasını ‘işe yarar’ bir araç olarak değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-basini-bati-zelenskiyyi-zamanin-ondan-yana-olmadigi-konusunda-uyardi-1077477512.html

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