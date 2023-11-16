https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-disisleri-rusyanin-petrol-gelirlerini-sinirlamak-icin-her-seyi-yapiyoruz-1077477785.html
ABD Dışişleri: Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için her şeyi yapıyoruz
ABD Dışişleri: Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için her şeyi yapıyoruz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T21:48+0300
2023-11-16T21:48+0300
2023-11-16T21:49+0300
dünya
abd dışişleri bakanlığı
petrol
rusya
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ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ve tavan fiyat uygulamasını işe yarar bir araç olarak değerlendirdiğini söyledi.Pyatt, “ABD hükümeti tavan fiyat ortaklarından oluşan bir koalisyonla çalışıyor ve tavan fiyat uygulamasını sürdürmeye ve Rusya'nın fosil yakıt gelirlerini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kesinlikle kararlı” dedi.Pyatt, ABD'nin tavan fiyat mekanizmasını ‘işe yarar’ bir araç olarak değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-basini-bati-zelenskiyyi-zamanin-ondan-yana-olmadigi-konusunda-uyardi-1077477512.html
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abd dışişleri bakanlığı, petrol, rusya
abd dışişleri bakanlığı, petrol, rusya
ABD Dışişleri: Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için her şeyi yapıyoruz
21:48 16.11.2023 (güncellendi: 21:49 16.11.2023)
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti.
ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ve tavan fiyat uygulamasını işe yarar bir araç olarak değerlendirdiğini söyledi.
Pyatt, “ABD hükümeti tavan fiyat ortaklarından oluşan bir koalisyonla çalışıyor ve tavan fiyat uygulamasını sürdürmeye ve Rusya'nın fosil yakıt gelirlerini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kesinlikle kararlı” dedi.
Pyatt, ABD'nin tavan fiyat mekanizmasını ‘işe yarar’ bir araç olarak değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.