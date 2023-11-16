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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-basini-bati-zelenskiyyi-zamanin-ondan-yana-olmadigi-konusunda-uyardi-1077477512.html
ABD basını: Batı, Zelenskiy'i zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyardı
ABD basını: Batı, Zelenskiy'i zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyardı
ABD merkezli Time dergisi, Batılı müttefiklerin Zelenskiy'yi zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyardığını yazdı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T21:18+0300
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Time dergisinde yayınlanan makalede, Batılı müttefiklerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyardığı belirtildi.Makalede, “Batılı liderler gizlice Zelenskiy'yi zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyarıyor. Ancak onu Putin'le müzakerelere başlamaya zorlama girişimleri şu ana kadar bir sonuç vermedi” ifadeleri kullanıldı.Genel olarak durumun Rusya lideri Vladimir Putin'in lehine olduğuna vurgu yapılan makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarısız olduğu ve Batılı ülkelerin pahalı bir sonuçsuz projeyi finanse etmekten giderek daha fazla çekindikleri kaydedildi.Ayrıca, daha önce Ukrayna'yı finanse etmekte kullanılan fonların artık İsrail'i desteklemeye ve Filistin halkına insani yardım sağlamaya yönlendirildiği belirtildi.Son zamanlarda Batı medyası, Batı'nın Ukrayna ihtilafından yorulmaya başladığını ve Zelenskiy rejimine verilen desteğin zayıfladığını giderek daha fazla dile getirmeye başladı.Öte yandan, Temsilciler Meclisi'nin ardından ABD Senatosu da İsrail ve Ukrayna'ya ek yardımı içermeyen geçici hükümet finansmanına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20231116/eski-cia-ajani-zelenskiyin-gelecegini-parlak-gormedi-1077472493.html
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ABD basını: Batı, Zelenskiy'i zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyardı

21:18 16.11.2023 (güncellendi: 21:19 16.11.2023)
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
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ABD merkezli Time dergisi, Batılı müttefiklerin Zelenskiy'yi zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyardığını yazdı.
Time dergisinde yayınlanan makalede, Batılı müttefiklerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyardığı belirtildi.
Makalede, “Batılı liderler gizlice Zelenskiy'yi zamanın ondan yana olmadığı konusunda uyarıyor. Ancak onu Putin'le müzakerelere başlamaya zorlama girişimleri şu ana kadar bir sonuç vermedi” ifadeleri kullanıldı.
Genel olarak durumun Rusya lideri Vladimir Putin'in lehine olduğuna vurgu yapılan makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarısız olduğu ve Batılı ülkelerin pahalı bir sonuçsuz projeyi finanse etmekten giderek daha fazla çekindikleri kaydedildi.
Ayrıca, daha önce Ukrayna'yı finanse etmekte kullanılan fonların artık İsrail'i desteklemeye ve Filistin halkına insani yardım sağlamaya yönlendirildiği belirtildi.
Son zamanlarda Batı medyası, Batı'nın Ukrayna ihtilafından yorulmaya başladığını ve Zelenskiy rejimine verilen desteğin zayıfladığını giderek daha fazla dile getirmeye başladı.
Öte yandan, Temsilciler Meclisi'nin ardından ABD Senatosu da İsrail ve Ukrayna'ya ek yardımı içermeyen geçici hükümet finansmanına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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