Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede yaşanılan herhangi bir can kaybı ve yaralanma olup... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

7.0 büyüklüğünde deprem: Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor

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Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede yaşanılan herhangi bir can kaybı ve yaralanma olup olmadığı ile ilgili yetkililerin açıklamaları bekleniyor.