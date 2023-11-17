https://sputniknews.com.tr/20231117/70-buyuklugunde-deprem-acil-durum-bakanligindan-aciklama-bekleniyor--1077490665.html
7.0 büyüklüğünde deprem: Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor
7.0 büyüklüğünde deprem: Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor
Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede yaşanılan herhangi bir can kaybı ve yaralanma olup... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T11:48+0300
2023-11-17T11:48+0300
2023-11-17T11:58+0300
dünya
tsunami
filipinler
deprem
uyarı
acil uyarı
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Filipinler'de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, yetkililerin değerlendirme yaptığı bildirildi. Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama, çevre ülkelerin de etkilenebileceği sebebiyle önem taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231108/endonezya-sallaniyor-art-arda-67-ve-71-buyuklugunde-depremler-meydana-geldi-1077181335.html
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tsunami, filipinler, deprem, uyarı, acil uyarı
tsunami, filipinler, deprem, uyarı, acil uyarı
7.0 büyüklüğünde deprem: Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor
11:48 17.11.2023 (güncellendi: 11:58 17.11.2023)
Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede yaşanılan herhangi bir can kaybı ve yaralanma olup olmadığı ile ilgili yetkililerin açıklamaları bekleniyor.
Filipinler'de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, yetkililerin değerlendirme yaptığı bildirildi. Ülkenin Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama, çevre ülkelerin de etkilenebileceği sebebiyle önem taşıyor.