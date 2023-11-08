https://sputniknews.com.tr/20231108/endonezya-sallaniyor-art-arda-67-ve-71-buyuklugunde-depremler-meydana-geldi-1077181335.html
Endonezya sallanıyor: Art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Endonezya sallanıyor: Art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T10:04+0300
2023-11-08T10:04+0300
2023-11-08T10:04+0300
dünya
endonezya
deprem
doğa
doğal afet
afet bölgesi
artçı
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Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/marmara-denizinde-deprem-1077169203.html
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endonezya, deprem, doğa, doğal afet, afet bölgesi, artçı
endonezya, deprem, doğa, doğal afet, afet bölgesi, artçı
Endonezya sallanıyor: Art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
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Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.