https://sputniknews.com.tr/20231107/marmara-denizinde-deprem-1077169203.html
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.33 kilometre olarak... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T23:13+0300
2023-11-07T23:13+0300
2023-11-07T23:29+0300
marmara denizi
deprem
türkiye
erdek
balıkesir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Balıkesir'in 3.1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 8.3 kilometre olarak açıkladı.
marmara denizi
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Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
23:13 07.11.2023 (güncellendi: 23:29 07.11.2023) Abone ol
AFAD, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.33 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak belirledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir'in 3.1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 8.3 kilometre olarak açıkladı.