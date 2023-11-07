https://sputniknews.com.tr/20231107/marmara-denizinde-deprem-1077169203.html

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.33 kilometre olarak... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T23:13+0300

2023-11-07T23:13+0300

2023-11-07T23:29+0300

marmara denizi

deprem

türkiye

erdek

balıkesir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Balıkesir'in 3.1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 8.3 kilometre olarak açıkladı.

marmara denizi

türkiye

erdek

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem son dakika, marmara denizi deprem, balıkesir deprem, deprem mi oldu, son depremler, balıkesir deprem, erdek deprem, kandilli deprem