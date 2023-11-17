https://sputniknews.com.tr/20231117/2023-tus-2-donem-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1077494567.html
2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T12:45+0300
2023-11-17T12:45+0300
2023-11-17T12:52+0300
türkiye
sınav
ösym
tus
tıp
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231109/birinci-ara-tatil-basliyor-okullar-ne-zaman-tekrar-baslayacak-1077219814.html
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tıpta uzmanlık eğitim giriş sınavı, ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, tıp uzmanlık, sınav sonucu, yerleştirme sonucu, sınav, sonuç, tıp fakültesi, doktorluk sınavı, uzmanlık sınavı, cerrah
2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
12:45 17.11.2023 (güncellendi: 12:52 17.11.2023)
2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.