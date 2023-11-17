https://sputniknews.com.tr/20231117/2023-tus-2-donem-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1077494567.html

2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T12:45+0300

2023-11-17T12:45+0300

2023-11-17T12:52+0300

türkiye

sınav

ösym

tus

tıp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075677937_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15842b6c4ba5a85c721c561ae88e7351.jpg

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231109/birinci-ara-tatil-basliyor-okullar-ne-zaman-tekrar-baslayacak-1077219814.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tıpta uzmanlık eğitim giriş sınavı, ösym, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, tıp uzmanlık, sınav sonucu, yerleştirme sonucu, sınav, sonuç, tıp fakültesi, doktorluk sınavı, uzmanlık sınavı, cerrah