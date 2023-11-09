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Birinci ara tatil başlıyor: Okullar ne zaman tekrar açılacak, sınav takvimi nasıl şekillendi?
Birinci ara tatil başlıyor: Okullar ne zaman tekrar açılacak, sınav takvimi nasıl şekillendi?
19 milyondan fazla öğrenci için birinci ara tatil yarın başlayacak. Peki ders zili tekrar ne zaman çalacak, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? 09.11.2023, Sputnik Türkiye
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2023-2024 Eğitim Öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek. Tatil sonrası öğrenciler, birinci döneme 20 Kasım Pazartesi günü devam edecek.Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.1. dönem ne zaman bitiyor?19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.İkinci dönem ara tatili ne zaman?İkinci dönem ara tatili ise 5 Nisan'da başlayacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde.2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
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ara tatil ne zaman, ara tatil ne zaman başlayacak, birinci dönem ne zaman bitecek, ikinci dönem ne zaman başlayacak, 2023-2024 öğretim yılı, sınav dönemi, sınavlar ne zaman başlayacak, sınav takvimi
ara tatil ne zaman, ara tatil ne zaman başlayacak, birinci dönem ne zaman bitecek, ikinci dönem ne zaman başlayacak, 2023-2024 öğretim yılı, sınav dönemi, sınavlar ne zaman başlayacak, sınav takvimi

Birinci ara tatil başlıyor: Okullar ne zaman tekrar açılacak, sınav takvimi nasıl şekillendi?

09:05 09.11.2023 (güncellendi: 09:08 09.11.2023)
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AA
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19 milyondan fazla öğrenci için birinci ara tatil yarın başlayacak. Peki ders zili tekrar ne zaman çalacak, ikinci ara tatil ne zaman yapılacak?
2023-2024 Eğitim Öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek. Tatil sonrası öğrenciler, birinci döneme 20 Kasım Pazartesi günü devam edecek.
Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.

1. dönem ne zaman bitiyor?

19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ise 5 Nisan'da başlayacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.
İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde.
2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Eğitimde Bir Adım Ötesi” Zirvesi’nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
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