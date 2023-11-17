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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/200-rusya-vatandasi-daha-gazze-seridinden-misira-gecti-1077505196.html
200 Rusya vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
200 Rusya vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 200 Rusya vatandaşının daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
rusya acil durum bakanlığı
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refah sınır kapısı
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Bakanlık, "Bugün sınır noktasını 200 Rusya vatandaşı ve aile bireyleri geçti. Şimdiye dek çatışma bölgesinden toplamda 500'den fazla kişi geçmeyi başardı, bunların 288'i halihazırda Rusya'ya ulaştırıldı" dedi.Bugünkü 200 kişilik grupla birlikte sınırı tek seferde geçen en fazla kişi sayısının elde edildiğine dikkat çeken bakanlık, bu kişilerin konvoy halinde Kahire'ye götürüleceğini bildirdi.Acil Durumlar Bakanlığı Bilgi Politikaları Daire Başkanı Roman Ohotenko, 120 Rusya vatandaşının gece saatlerinde Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na indiğini duyurmuştu. Ohotenko, 887 Rusya vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden ayrılmak istediğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231117/gazze-seridinden-tahliye-edilen-3-rus-grubu-moskovaya-ulasti-1077500785.html
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rusya acil durum bakanlığı, rusya, rus vatandaşı, refah sınır kapısı, mısır, gazze, gazze şeridi
rusya acil durum bakanlığı, rusya, rus vatandaşı, refah sınır kapısı, mısır, gazze, gazze şeridi

200 Rusya vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti

17:22 17.11.2023
© Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS)Rus vatandaş Gazze tahliye
Rus vatandaş Gazze tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS)
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 200 Rusya vatandaşının daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini belirtti.
Bakanlık, "Bugün sınır noktasını 200 Rusya vatandaşı ve aile bireyleri geçti. Şimdiye dek çatışma bölgesinden toplamda 500'den fazla kişi geçmeyi başardı, bunların 288'i halihazırda Rusya'ya ulaştırıldı" dedi.
Bugünkü 200 kişilik grupla birlikte sınırı tek seferde geçen en fazla kişi sayısının elde edildiğine dikkat çeken bakanlık, bu kişilerin konvoy halinde Kahire'ye götürüleceğini bildirdi.
Acil Durumlar Bakanlığı Bilgi Politikaları Daire Başkanı Roman Ohotenko, 120 Rusya vatandaşının gece saatlerinde Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na indiğini duyurmuştu. Ohotenko, 887 Rusya vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden ayrılmak istediğini kaydetmişti.
Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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