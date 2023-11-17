https://sputniknews.com.tr/20231117/200-rusya-vatandasi-daha-gazze-seridinden-misira-gecti-1077505196.html
200 Rusya vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
200 Rusya vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 200 Rusya vatandaşının daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T17:22+0300
2023-11-17T17:22+0300
2023-11-17T17:22+0300
israil- filistin çatışması
rusya acil durum bakanlığı
rusya
rus vatandaşı
refah sınır kapısı
mısır
gazze
gazze şeridi
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Bakanlık, "Bugün sınır noktasını 200 Rusya vatandaşı ve aile bireyleri geçti. Şimdiye dek çatışma bölgesinden toplamda 500'den fazla kişi geçmeyi başardı, bunların 288'i halihazırda Rusya'ya ulaştırıldı" dedi.Bugünkü 200 kişilik grupla birlikte sınırı tek seferde geçen en fazla kişi sayısının elde edildiğine dikkat çeken bakanlık, bu kişilerin konvoy halinde Kahire'ye götürüleceğini bildirdi.Acil Durumlar Bakanlığı Bilgi Politikaları Daire Başkanı Roman Ohotenko, 120 Rusya vatandaşının gece saatlerinde Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na indiğini duyurmuştu. Ohotenko, 887 Rusya vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden ayrılmak istediğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231117/gazze-seridinden-tahliye-edilen-3-rus-grubu-moskovaya-ulasti-1077500785.html
rusya
refah sınır kapısı
mısır
gazze
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya acil durum bakanlığı, rusya, rus vatandaşı, refah sınır kapısı, mısır, gazze, gazze şeridi
rusya acil durum bakanlığı, rusya, rus vatandaşı, refah sınır kapısı, mısır, gazze, gazze şeridi
200 Rusya vatandaşı daha Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 200 Rusya vatandaşının daha Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini belirtti.
Bakanlık, "Bugün sınır noktasını 200 Rusya vatandaşı ve aile bireyleri geçti. Şimdiye dek çatışma bölgesinden toplamda 500'den fazla kişi geçmeyi başardı, bunların 288'i halihazırda Rusya'ya ulaştırıldı" dedi.
Bugünkü 200 kişilik grupla birlikte sınırı tek seferde geçen en fazla kişi sayısının elde edildiğine dikkat çeken bakanlık, bu kişilerin konvoy halinde Kahire'ye götürüleceğini bildirdi.
Acil Durumlar Bakanlığı Bilgi Politikaları Daire Başkanı Roman Ohotenko, 120 Rusya vatandaşının gece saatlerinde Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na indiğini duyurmuştu. Ohotenko, 887 Rusya vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden ayrılmak istediğini kaydetmişti.