https://sputniknews.com.tr/20231117/gazze-seridinden-tahliye-edilen-3-rus-grubu-moskovaya-ulasti-1077500785.html
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 3. Rus grubu Moskova'ya ulaştı
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 3. Rus grubu Moskova'ya ulaştı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle bölgeden tahliye edilen 120 Rusya vatandaşının Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:54+0300
2023-11-17T14:54+0300
2023-11-17T14:54+0300
israil- filistin çatışması
rusya
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
rus vatandaşı
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Acil Durumlar Bakanlığı Bilgi Politikaları Daire Başkanı Roman Ohotenko, "120 vatandaşımızı ve aile bireyleriyle birlikte Kahire'den kalkan 3. özel uçak Domodedovo Havaalanı'na indi. Şu an itibarıyla Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uçaklarıyla 288 kişi nakledildi" dedi.Moskova'ya getirilen kişiler arasında yaralı bulunmadığını anlatan Ohotenko, sınırda gümrük kontrol noktasından geçerken kışlık giysiler aldıklarını zira Gazze'den ayrılanların çoğunun yazlık kıyafetleriyle bölgeden ayrıldıklarını ifade etti.Ohotenko, 887 Rusya vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden ayrılmak istediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20210526/gazze-seridinden-70-rus-vatandasi-tahliye-edildi-1044590759.html
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rusya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, rus vatandaşı
rusya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, rus vatandaşı
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 3. Rus grubu Moskova'ya ulaştı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle bölgeden tahliye edilen 120 Rusya vatandaşının Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na indiğini açıkladı.
Acil Durumlar Bakanlığı Bilgi Politikaları Daire Başkanı Roman Ohotenko, "120 vatandaşımızı ve aile bireyleriyle birlikte Kahire'den kalkan 3. özel uçak Domodedovo Havaalanı'na indi. Şu an itibarıyla Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uçaklarıyla 288 kişi nakledildi" dedi.
Moskova'ya getirilen kişiler arasında yaralı bulunmadığını anlatan Ohotenko, sınırda gümrük kontrol noktasından geçerken kışlık giysiler aldıklarını zira Gazze'den ayrılanların çoğunun yazlık kıyafetleriyle bölgeden ayrıldıklarını ifade etti.
Ohotenko, 887 Rusya vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden ayrılmak istediğini sözlerine ekledi.