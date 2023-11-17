122 Acil çağrı merkezine ilginç aramalar: Ufo gördüm diyen de var, evlenmek istiyorum diyen de

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli insan kaynakları süper uygulaması geliştiren Türk girişimi
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk’ten çağrı: Herkes Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunsun
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 'AYM'den rahatsızlık belki 10 sene önce bir şey ifade ediyordu'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en mutlu ili Sinop
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sinema dünyasında zombi teması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
15:39
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231117/122-acil-cagri-merkezine-ilginc-aramalar-ufo-gordum-diyen-de-var-evlenmek-istiyorum-diyen-de-1077499986.html
122 Acil çağrı merkezine ilginç aramalar: Ufo gördüm diyen de var, evlenmek istiyorum diyen de
122 Acil çağrı merkezine ilginç aramalar: Ufo gördüm diyen de var, evlenmek istiyorum diyen de
Giresun’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yıllık 500 bin çağrının yarısına yakını asılsız aramalardan oluştu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:35+0300
2023-11-17T14:41+0300
türkiye
acil durum
112 acil çağrı merkezi
türkiye
giresun
telefon
arama
arama kurtarma
evlilik
şaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104009/27/1040092774_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6d720f7e85d88bc85fb56db15b0fb9d6.jpg
Acil çağrı hattına gelen aramaların halen ciddi oranda bir acil yardım dışı veya asılsız aramalardan oluşuyor. Giresun 122 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi'nin açıklamalarına göre, birçok vatandaşın asılsız aramaları yanında arkadaşına 'şaka yapmak' için polis çağırmak, UFO ihbarında bulunmak veya 'evlenmek istiyorum, yardımcı olun' gibi gereksiz çağrılarla karşılaşılıyor. "Kışın köy yollarının açılması için bile ambulans çağıranlar var" diyen Türedi, bu tip asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılarak çeşitli cezai yaptırımların uygulandığını söyledi. Türedi ayrıca, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde acil yardım hizmeti sağladıklarını belirtirken, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için de ‘Engelsiz 112’ uygulaması üzerinden hizmet verildiğini kaydetti.Türedi son olarak vatandaşlara yönelik verdiği mesajda “Bizler, acil yardım hizmeti vermek için 7/24 görevimizin başındayız. Ekiplerimizin mümkün olan en hızlı şekilde vatandaşlarımızın yardımına koşması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız var; lütfen 112 numarasını gereksiz yere meşgul etmesinler, 112 numarasına asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Çünkü geçen her saniye bizim ve sizin için çok önemli” uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyede-en-cok-kullanilan-sifreler-belli-oldu-1077493402.html
türkiye
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104009/27/1040092774_2:0:962:720_1920x0_80_0_0_e896e73b55ea816123e10642ee3aff55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
acil durum, 112 acil çağrı merkezi, türkiye, giresun, telefon, arama, arama kurtarma, evlilik, şaka
acil durum, 112 acil çağrı merkezi, türkiye, giresun, telefon, arama, arama kurtarma, evlilik, şaka

122 Acil çağrı merkezine ilginç aramalar: Ufo gördüm diyen de var, evlenmek istiyorum diyen de

14:35 17.11.2023 (güncellendi: 14:41 17.11.2023)
© Fotoğraf : YouTubeTelefon - çocuk
Telefon - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Giresun’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yıllık 500 bin çağrının yarısına yakını asılsız aramalardan oluştu.
Acil çağrı hattına gelen aramaların halen ciddi oranda bir acil yardım dışı veya asılsız aramalardan oluşuyor. Giresun 122 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi'nin açıklamalarına göre, birçok vatandaşın asılsız aramaları yanında arkadaşına 'şaka yapmak' için polis çağırmak, UFO ihbarında bulunmak veya 'evlenmek istiyorum, yardımcı olun' gibi gereksiz çağrılarla karşılaşılıyor.
"Kışın köy yollarının açılması için bile ambulans çağıranlar var" diyen Türedi, bu tip asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılarak çeşitli cezai yaptırımların uygulandığını söyledi.
Türedi ayrıca, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde acil yardım hizmeti sağladıklarını belirtirken, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için de ‘Engelsiz 112’ uygulaması üzerinden hizmet verildiğini kaydetti.
Türedi son olarak vatandaşlara yönelik verdiği mesajda “Bizler, acil yardım hizmeti vermek için 7/24 görevimizin başındayız. Ekiplerimizin mümkün olan en hızlı şekilde vatandaşlarımızın yardımına koşması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız var; lütfen 112 numarasını gereksiz yere meşgul etmesinler, 112 numarasına asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Çünkü geçen her saniye bizim ve sizin için çok önemli” uyarısında bulundu.
şifre - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
YAŞAM
Türkiye'de en çok kullanılan şifreler belli oldu
12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала