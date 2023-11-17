https://sputniknews.com.tr/20231117/122-acil-cagri-merkezine-ilginc-aramalar-ufo-gordum-diyen-de-var-evlenmek-istiyorum-diyen-de-1077499986.html

122 Acil çağrı merkezine ilginç aramalar: Ufo gördüm diyen de var, evlenmek istiyorum diyen de

122 Acil çağrı merkezine ilginç aramalar: Ufo gördüm diyen de var, evlenmek istiyorum diyen de

Giresun’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yıllık 500 bin çağrının yarısına yakını asılsız aramalardan oluştu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T14:35+0300

2023-11-17T14:35+0300

2023-11-17T14:41+0300

türkiye

acil durum

112 acil çağrı merkezi

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şaka

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Acil çağrı hattına gelen aramaların halen ciddi oranda bir acil yardım dışı veya asılsız aramalardan oluşuyor. Giresun 122 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Türedi'nin açıklamalarına göre, birçok vatandaşın asılsız aramaları yanında arkadaşına 'şaka yapmak' için polis çağırmak, UFO ihbarında bulunmak veya 'evlenmek istiyorum, yardımcı olun' gibi gereksiz çağrılarla karşılaşılıyor. "Kışın köy yollarının açılması için bile ambulans çağıranlar var" diyen Türedi, bu tip asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılarak çeşitli cezai yaptırımların uygulandığını söyledi. Türedi ayrıca, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde acil yardım hizmeti sağladıklarını belirtirken, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için de ‘Engelsiz 112’ uygulaması üzerinden hizmet verildiğini kaydetti.Türedi son olarak vatandaşlara yönelik verdiği mesajda “Bizler, acil yardım hizmeti vermek için 7/24 görevimizin başındayız. Ekiplerimizin mümkün olan en hızlı şekilde vatandaşlarımızın yardımına koşması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız var; lütfen 112 numarasını gereksiz yere meşgul etmesinler, 112 numarasına asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Çünkü geçen her saniye bizim ve sizin için çok önemli” uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyede-en-cok-kullanilan-sifreler-belli-oldu-1077493402.html

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