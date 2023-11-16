https://sputniknews.com.tr/20231116/tbmm-disisleri-komisyonu-isvecin-natoya-katilimini-gorusuyor-1077460364.html

TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımını görüşüyor

TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımını görüşüyor

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşüyor. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T13:57+0300

2023-11-16T13:57+0300

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dünya

isveç

türkiye

recep tayyip erdoğan

nato

fuat oktay

tbmm dışişleri komisyonu

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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alıyor. Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşeceği ifade edildi.Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüşülüyor.Erdoğan: İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Şu anda komisyonda. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin yarın Dışişleri Komisyonunda görüşüleceğinin hatırlatılması ve İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut bir adım görülmediği sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizimki komisyonda, bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-isvec-ukraynaya-savas-ucaklari-tedariki-karsiliginda-nato-uyeligi-istedi-1076088004.html

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isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, nato, fuat oktay, tbmm dışişleri komisyonu