https://sputniknews.com.tr/20231116/tbmm-disisleri-komisyonu-isvecin-natoya-katilimini-gorusuyor-1077460364.html
TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımını görüşüyor
TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımını görüşüyor
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşüyor. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T13:57+0300
2023-11-16T13:57+0300
2023-11-16T13:57+0300
dünya
isveç
türkiye
recep tayyip erdoğan
nato
fuat oktay
tbmm dışişleri komisyonu
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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alıyor. Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşeceği ifade edildi.Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüşülüyor.Erdoğan: İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Şu anda komisyonda. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin yarın Dışişleri Komisyonunda görüşüleceğinin hatırlatılması ve İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut bir adım görülmediği sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizimki komisyonda, bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-isvec-ukraynaya-savas-ucaklari-tedariki-karsiliginda-nato-uyeligi-istedi-1076088004.html
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isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, nato, fuat oktay, tbmm dışişleri komisyonu
isveç, türkiye, recep tayyip erdoğan, nato, fuat oktay, tbmm dışişleri komisyonu
TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılımını görüşüyor
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşüyor.
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alıyor. Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşeceği ifade edildi.
Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüşülüyor.
Erdoğan: İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Şu anda komisyonda. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin yarın Dışişleri Komisyonunda görüşüleceğinin hatırlatılması ve İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut bir adım görülmediği sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizimki komisyonda, bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" yanıtını verdi.