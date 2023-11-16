https://sputniknews.com.tr/20231116/tapuda-yeni-donem-icin-tarih-verildi-sistem-nasil-degisecek-1077458186.html
Tapuda yeni dönem için tarih verildi: Sistem nasıl değişecek?
Tapuda yeni dönem için tarih verildi: Sistem nasıl değişecek?
Tapuda yeni düzenlemenin sinyalleri geldi. Ev, arsa, yazlık almak isteyen herkesi ilgilendiren uygulama için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T13:19+0300
2023-11-16T13:19+0300
2023-11-16T13:19+0300
türkiye
tapu
sistem
e-devlet
e-devlet kapısı
arsa
ev
ev sahibi
yazlık
satın alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan 'Türkiye Tapu' uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.E-devlet üzerinden 'dijital tapu'Bu çerçevede vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi. e-Devlet üzerinden her türlü evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. 2024'te hayata geçecekÖte yandan Sabah gazetesinde yer alan habere göre tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan 'Türkiye Tapu' uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/konut-satislarinda-sert-dusus-1077454127.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d469228e7b13a742104f5cbb29ff5d97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tapuda yeni sistem, tapu nasıl alınır, e-devlet tapu, e-devlet üzerinden tapu çıkar mı, tapu nereden alınır e-devlet, web tapu nereden alınır
tapuda yeni sistem, tapu nasıl alınır, e-devlet tapu, e-devlet üzerinden tapu çıkar mı, tapu nereden alınır e-devlet, web tapu nereden alınır
Tapuda yeni dönem için tarih verildi: Sistem nasıl değişecek?
Tapuda yeni düzenlemenin sinyalleri geldi. Ev, arsa, yazlık almak isteyen herkesi ilgilendiren uygulama için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı. 'Türkiye Tapu' uygulamasının 2024 yıl sonuna kadar devreye sokulması planlanıyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan 'Türkiye Tapu' uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.
E-devlet üzerinden 'dijital tapu'
Bu çerçevede vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi. e-Devlet üzerinden her türlü evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı.
Öte yandan Sabah gazetesinde yer alan habere göre tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan 'Türkiye Tapu' uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.
Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.