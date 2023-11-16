https://sputniknews.com.tr/20231116/konut-satislarinda-sert-dusus-1077454127.html

Konut satışlarında sert düşüş

Konut satışlarında sert düşüş

TÜİK verilerine göre konut satışları ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,7 azaldı. 10 aylık dönemdeki düşüş ise yüzde 14'ü geçti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

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2023-11-16T11:47+0300

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konut satışı

konut fiyatları

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Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 gerileyerek 93 bin 761'e indi.Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.Ekimde konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti.Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231105/ikinci-el-oto-fiyatlari-dustu-1077093440.html

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