https://sputniknews.com.tr/20231105/ikinci-el-oto-fiyatlari-dustu-1077093440.html

İkinci el oto fiyatları düştü

İkinci el oto fiyatları düştü

Türkiye piyasasında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Bursa'da açık oto pazarı dolup taştı. Fırsatı kaçırmak istemeyenler cebine... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T14:06+0300

2023-11-05T14:06+0300

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ekonomi

ikinci el

ikinci el

ikinci el otomobil

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Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay 6 bin kilometre yasağı, noterlerde üçten fazla araç satanın geri döndürülmesi gibi alınan önlemler ve bayilerin yaptığı yıl sonu kampanyalarıyla birlikte araç fiyatları yüzde 25 geriledi. Bu fiyat düşüşleri ikinci el araçlara da yansıdı. İkinci el otomobil fiyatlarının düşmesini fırsat bilenler ise hafta sonu kurulan açık oto pazarına akın etti. Yaşanan düşüşten fazla etkilenmek istemeyen aracını elinden çıkarmak isterken, fiyatların daha da düşmeyeceğini düşünenler ise almak için cebine göre araçların peşine düştü.Yoğunluğun yaşandığı oto pazarında satıcılar, herkesin şimdilik fiyat sorduğunu ancak alım yapmadığını dile getirirken, düşen fiyatların yılbaşı itibariyle yeniden yukarı doğru çıkacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, bu fiyatların da araç sahibi olmak isteyenler için bir alım fırsatı olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231025/ikinci-el-aracta-ilan-artisi-yeni-hareketlilik-icin-tarih-verildi-1076697916.html

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ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil