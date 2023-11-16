https://sputniknews.com.tr/20231116/sit-alanina-izinsiz-insaat-yaptirdiklari-gerekcesiyle-yargilanan-czn-burak-ben-sucsuzum-babam-yapti-1077456237.html
Sit alanına izinsiz inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle yargılanan CZN Burak: Ben suçsuzum babam yaptı
Sit alanına izinsiz inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle yargılanan CZN Burak: Ben suçsuzum babam yaptı
CZN Burak ile babasının, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T12:31+0300
2023-11-16T12:31+0300
2023-11-16T12:31+0300
yaşam
sit alanı
czn burak
dava
kültür varlıklarını koruma kurulu
ceza
şikayet
restoran
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CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir, babası İsmail Özdemir'in kendisini dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduktan sonra suçlamayı geri çekse de babasıyla ortaklığını bitirdi ve kendi restoranını açtı.Baba oğul, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammed Burak Özdemir ile sanık avukatları hazır bulundu.'Suçlamaları kabul etmiyorum, babam bana gerekli izinleri aldığını söylemişti'Duruşmada savunma yapan sanık Özdemir, ‘’Konuyla babam ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı isterim’’ dedi.Duruşmada Muhammed Burak Özdemir’in avukatı, müvekkilinin taşınmazla ilgili herhangi bir eylemi olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.Sanık İsmail Özdemir’in avukatı ise müvekkilinin belediyeden izinlerini aldığını, belediyeden gelen yazı cevabında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan herhangi bir yanıt gelmediğini, tadilat yapıldıktan sonra kurulun karar aldığını söyleyerek beraatını istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan Özdemir, ‘’Bizim restoranın inşaatıyla alakalı ifademizi verdik. Restoranda oturan, yan tarafındaki bina şikayet etmiş inşaat yapılmış diye ama onarım yapılmış sadece. İfademizi verdik gidiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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Sit alanına izinsiz inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle yargılanan CZN Burak: Ben suçsuzum babam yaptı
CZN Burak ile babasının, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.
CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir, babası İsmail Özdemir'in kendisini dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduktan sonra suçlamayı geri çekse de babasıyla ortaklığını bitirdi ve kendi restoranını açtı.
Baba oğul, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammed Burak Özdemir ile sanık avukatları hazır bulundu.
'Suçlamaları kabul etmiyorum, babam bana gerekli izinleri aldığını söylemişti'
Duruşmada savunma yapan sanık Özdemir, ‘’Konuyla babam ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı isterim’’ dedi.
Duruşmada Muhammed Burak Özdemir’in avukatı, müvekkilinin taşınmazla ilgili herhangi bir eylemi olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.
Sanık İsmail Özdemir’in avukatı ise müvekkilinin belediyeden izinlerini aldığını, belediyeden gelen yazı cevabında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan herhangi bir yanıt gelmediğini, tadilat yapıldıktan sonra kurulun karar aldığını söyleyerek beraatını istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan Özdemir, ‘’Bizim restoranın inşaatıyla alakalı ifademizi verdik. Restoranda oturan, yan tarafındaki bina şikayet etmiş inşaat yapılmış diye ama onarım yapılmış sadece. İfademizi verdik gidiyoruz’’ ifadelerini kullandı.