https://sputniknews.com.tr/20231116/rus-ermitaj-muzesinden-cumhuriyetin-100-yili-icin-iki-sergi-1077457658.html

Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel iki sergi

Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel iki sergi

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü vesilesiyle iki farklı sergiye ev sahipliği yapıyor... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T13:30+0300

2023-11-16T13:30+0300

2023-11-16T13:37+0300

rusya

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ermitaj müzesi

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boğaziçi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü Rusya'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ermitaj Müzesi'nde 'Sultan Tuğrasının Gölgesinde' ve 'Boğaziçi'nin Aroması' adı verilen Osmanlı hat sanatı ve oryantal aromalar ile ilgili iki sergi açıldı.'Türk müzeleri ve diplomatlar katkı sundu'Sergilerin açılışında konuşan Ermitaj Müzesi Genel Müdürü Mihail Piotrovskiy, Türkiye'deki müzelerin eserler göndererek sergilerin kurulmasında yer aldığını, Türk diplomatların ekonomik işlemler ve gümrük faaliyetleri önündeki zorlukların aşılmasına yardım ederek sürece katkı sunduğunu anlattı.Eğlence, hamam, çiçek, koku, hat sanatı, silah gibi unsurların Ruslar ve Avrupalılar için Türk kültürünün simgeleri olduğunu ve bundan dolayı bu konuları seçtiklerini belirten Piotrovskiy, "Bu, Avrupa'da herkese çokça ilham veren Osmanlı İmparatorluğu'nun imajıdır" dedi.2. Yekaterina'nın koleksiyonundan parçalar da var'Boğaziçi'nin Aroması' adlı sergi, kahve, tütün, hamam ve tütsü gibi bilindik oryantal kokularla ilişkilendirilen Türk el sanatları eserlerine ev sahipliği yapıyor. Ermitaj Müzesi'nin koleksiyonundaki 80'den fazla Türk sanat eseri, oryantal aromaların çeşitliliğini hayal etme imkanı sunuyor. Bunlar arasında 2. Yekaterina'nın koleksiyonundan gümüş tütsülük ve sigaralıklar, boyalı seramikler ve lüks kumaş parçaları, Türk eğlence ve yaşam tarzıyla ilgili nesneler yer alıyor. Bu parçaların çoğu ilk kez sergileniyor.Osmanlı el yazmaları, fermanlar, oyma mühürler...İkinci sergi 'Sultan Tuğrasının Gölgesinde', hat sanatı, epigrafi, sigilografi ve nümismatik alanındaki eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.Sergide, Orta Çağ'dan 20. yüzyılın başlarına kadar yazı ve hat sanatının çeşitli malzeme ve tekniklerindeki gelişimi ortaya koyan Osmanlı el yazmaları, fermanlar, oyma mühürler, madeni paralar, silahlar ve bayraklar yer alıyor.Her iki sergi de 28 Ocak tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

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rusya, türkiye, cumhuriyet, ermitaj müzesi, st. petersburg, tarih, sanat, çarlık rusyası, boğaziçi, osmanlı