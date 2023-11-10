https://sputniknews.com.tr/20231110/rus-buyukelciliginden-10-kasim-paylasimi-buyuk-onder-mustafa-kemal-ataturku-saygiyla-aniyoruz-1077261645.html
Rus Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı: 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz'
Rus Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı: 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz'
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'da Atatürk'ün vefatını "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz"... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T09:37+0300
2023-11-10T09:37+0300
2023-11-10T09:37+0300
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rusya
türkiye
atatürk
10 kasım
anma
anma günü
türk-rus dostluğu
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Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölümü saygıyla anılıyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" sözleri ile yad edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/erdogan-milletimizin-asirlik-hedeflerine-ulasmasina-hicbir-guc-engel-olamayacaktir-1077261066.html
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rusya, türkiye, atatürk, 10 kasım, anma, anma günü, türk-rus dostluğu
rusya, türkiye, atatürk, 10 kasım, anma, anma günü, türk-rus dostluğu
Rus Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı: 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz'
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'da Atatürk'ün vefatını "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" sözleri ile yad etti.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölümü saygıyla anılıyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" sözleri ile yad edildi.