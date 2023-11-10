https://sputniknews.com.tr/20231110/rus-buyukelciliginden-10-kasim-paylasimi-buyuk-onder-mustafa-kemal-ataturku-saygiyla-aniyoruz-1077261645.html

Rus Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı: 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz'

Rus Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı: 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz'

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım'da Atatürk'ün vefatını "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz"... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T09:37+0300

2023-11-10T09:37+0300

2023-11-10T09:37+0300

türkiye

rusya

türkiye

atatürk

10 kasım

anma

anma günü

türk-rus dostluğu

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Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölümü saygıyla anılıyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" sözleri ile yad edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231110/erdogan-milletimizin-asirlik-hedeflerine-ulasmasina-hicbir-guc-engel-olamayacaktir-1077261066.html

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rusya, türkiye, atatürk, 10 kasım, anma, anma günü, türk-rus dostluğu