https://sputniknews.com.tr/20231110/erdogan-milletimizin-asirlik-hedeflerine-ulasmasina-hicbir-guc-engel-olamayacaktir-1077261066.html
Erdoğan: Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır
Erdoğan: Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T09:14+0300
2023-11-10T09:14+0300
2023-11-10T09:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
atatürk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/rus-buyukelciliginden-10-kasim-paylasimi-buyuk-onder-mustafa-kemal-ataturku-saygiyla-aniyoruz-1077261645.html
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recep tayyip erdoğan, atatürk
recep tayyip erdoğan, atatürk
Erdoğan: Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır
09:14 10.11.2023 (güncellendi: 09:42 10.11.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.
Aziz Atatürk, vefatınızın yıl dönümünde, rahmetle yad ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yükseltmeye devam ediyoruz. Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.