https://sputniknews.com.tr/20231116/motorine-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-ne-oldu-1077444773.html

Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?

Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı, brent petrol ile yön bulmaya devam ediyor. Yeniden yükselişe geçen petrol fiyatları bugün geri çekilse de akaryakıt... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T08:52+0300

2023-11-16T08:52+0300

2023-11-16T08:54+0300

ekonomi

motorin

zam

akaryakıt

akaryakıt zammı

indirim

benzin

mazot

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Geçen gün motorine indirim gelmişti. Ancak akaryakıt fiyatları için bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.Motorin fiyatları geçtiğimiz gün 1 lira 64 kuruşluk indirim ile 36 TL seviyelerine çekilmişti. Ancak bugünden itibaren mazot fiyatı için 1 lira 15 kuruşluk zam litre fiyatlarına yansıdı.Böylece fiyatlar ortalama olarak yarından itibaren Ankara'da 38.14 TL, İstanbul'da 37.56 TL ve İzmir'de 38.30 TL'den satılmaya başlandı. Benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231116/resmi-gazetede-yayinlandi-mtv-gecikme-zammi-artti-1077440091.html

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motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı, indirim, benzin, mazot