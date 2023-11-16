https://sputniknews.com.tr/20231116/motorine-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-ne-oldu-1077444773.html
Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?
Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?
Motorin fiyatları ve benzin fiyatı, brent petrol ile yön bulmaya devam ediyor. Yeniden yükselişe geçen petrol fiyatları bugün geri çekilse de akaryakıt... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T08:52+0300
2023-11-16T08:52+0300
2023-11-16T08:54+0300
ekonomi
motorin
zam
akaryakıt
akaryakıt zammı
indirim
benzin
mazot
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Geçen gün motorine indirim gelmişti. Ancak akaryakıt fiyatları için bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.Motorin fiyatları geçtiğimiz gün 1 lira 64 kuruşluk indirim ile 36 TL seviyelerine çekilmişti. Ancak bugünden itibaren mazot fiyatı için 1 lira 15 kuruşluk zam litre fiyatlarına yansıdı.Böylece fiyatlar ortalama olarak yarından itibaren Ankara'da 38.14 TL, İstanbul'da 37.56 TL ve İzmir'de 38.30 TL'den satılmaya başlandı. Benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/resmi-gazetede-yayinlandi-mtv-gecikme-zammi-artti-1077440091.html
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motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı, indirim, benzin, mazot
motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı, indirim, benzin, mazot
Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?
08:52 16.11.2023 (güncellendi: 08:54 16.11.2023)
Motorin fiyatları ve benzin fiyatı, brent petrol ile yön bulmaya devam ediyor. Yeniden yükselişe geçen petrol fiyatları bugün geri çekilse de akaryakıt fiyatları için zam bugünden itibaren tabelaya yansıdı. Peki 16 Kasım 2023 Perşembe benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?
Geçen gün motorine indirim gelmişti. Ancak akaryakıt fiyatları için bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.
Motorin fiyatları geçtiğimiz gün 1 lira 64 kuruşluk indirim ile 36 TL seviyelerine çekilmişti. Ancak bugünden itibaren mazot fiyatı için 1 lira 15 kuruşluk zam litre fiyatlarına yansıdı.
Böylece fiyatlar ortalama olarak yarından itibaren Ankara'da 38.14 TL, İstanbul'da 37.56 TL ve İzmir'de 38.30 TL'den satılmaya başlandı. Benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
İSTANBUL
Benzin: 34,52 TL
Motorin: 37,56 TL
LPG (Otogaz): 18,24 TL
ANKARA
Benzin: 35,14 TL
Motorin: 38,14 TL
LPG (Otogaz): 18,66 TL
İZMİR
Benzin: 35,24 TL
Motorin: 38,30 TL
LPG (Otogaz): 18,31 TL