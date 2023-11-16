https://sputniknews.com.tr/20231116/meteorolojiden-istanbul-dahil-13-il-icin-sari-kodlu-uyari-sicakliklar-birden-dusecek-1077438826.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sıcaklıklar birden düşecek

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sıcaklıklar birden düşecek

Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından il il yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken perşembe günü için sağanak uyarısı... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T06:49+0300

2023-11-16T06:49+0300

2023-11-16T07:06+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağmur

sağanak

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sarı kod

uyarı

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Meteoroloji 16 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARASabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUSabah saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUSabah saatlerinde Bingöl ve Muş çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÖğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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