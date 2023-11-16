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https://sputniknews.com.tr/20231116/meteorolojiden-istanbul-dahil-13-il-icin-sari-kodlu-uyari-sicakliklar-birden-dusecek-1077438826.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sıcaklıklar birden düşecek
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sıcaklıklar birden düşecek
Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından il il yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken perşembe günü için sağanak uyarısı... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
sarı kod
uyarı
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Meteoroloji 16 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARASabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUSabah saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUSabah saatlerinde Bingöl ve Muş çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÖğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı kodlu' uyarı: Sıcaklıklar birden düşecek

06:49 16.11.2023 (güncellendi: 07:06 16.11.2023)
© AAİstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA
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Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından il il yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken perşembe günü için sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. İstanbul dahil 13 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji 16 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Perşembe öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 17°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 17°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 12°C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 15°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 21°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 18°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 22°C
Sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) il geneli sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 23°C
Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 11°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 3°C, 18°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 18°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 13°C, 23°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 18°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Sabah saatlerinde Bingöl ve Muş çevreleri, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN 1°C, 12°C
Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 1°C, 12°C
Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 16°C
Öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
VAN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 19°C
Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MARDİN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 18°C
öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçeleri sağanak yağışlı
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