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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
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malatya, battalgazi , deprem, deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

02:05 16.11.2023 (güncellendi: 02:37 16.11.2023)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© İHA
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
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