https://sputniknews.com.tr/20231116/malatyada-deprem-1077437568.html
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T02:05+0300
2023-11-16T02:05+0300
2023-11-16T02:37+0300
malatya
türkiye
battalgazi
deprem
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/burdurda-deprem--1077326403.html
malatya
türkiye
battalgazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, battalgazi , deprem, deprem
malatya, battalgazi , deprem, deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:05 16.11.2023 (güncellendi: 02:37 16.11.2023)
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.