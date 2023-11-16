https://sputniknews.com.tr/20231116/malatyada-deprem-1077437568.html

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T02:05+0300

2023-11-16T02:05+0300

2023-11-16T02:37+0300

malatya

türkiye

battalgazi

deprem

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/burdurda-deprem--1077326403.html

malatya

türkiye

battalgazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya, battalgazi , deprem, deprem