https://sputniknews.com.tr/20231113/burdurda-deprem--1077326403.html
Burdur'da deprem
Burdur'da deprem
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T08:46+0300
2023-11-13T08:46+0300
2023-11-13T09:33+0300
türkiye
burdur
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 08.28'de 13.23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/46-ila-47-yasa-4-maddeli-eyt-listesi-geldi-staj-ve-ciraklik-sigortasi-olanlar-faydalanacak-mi-1077325235.html
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burdur deprem, deprem, deprem son dakika, son dakika deprem, son depremler, deprem listesi, kandilli deprem
Burdur'da deprem
08:46 13.11.2023 (güncellendi: 09:33 13.11.2023) Abone ol
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 08.28'de 13.23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.