https://sputniknews.com.tr/20231113/burdurda-deprem--1077326403.html

Burdur'da deprem

Burdur'da deprem

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T08:46+0300

2023-11-13T08:46+0300

2023-11-13T09:33+0300

türkiye

burdur

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 08.28'de 13.23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/46-ila-47-yasa-4-maddeli-eyt-listesi-geldi-staj-ve-ciraklik-sigortasi-olanlar-faydalanacak-mi-1077325235.html

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