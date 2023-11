https://sputniknews.com.tr/20231113/46-ila-47-yasa-4-maddeli-eyt-listesi-geldi-staj-ve-ciraklik-sigortasi-olanlar-faydalanacak-mi-1077325235.html

Bu yaşlara 4 maddeli EYT listesi geldi: Staj ve çıraklık sigortası olanlar faydalanacak mı?



Herkes için standart olan prim günü ve yaş şartları, bazı özel durumlarda esnetilebiliyor. Bu özel durumlardan biri de "yıpranma hakkı" olarak adlandırılıyor... 13.11.2023

Milyonlarca kişinin uzun zamandır hayalini kurduğu erken emeklilik artık gerçeğe dönüşüyor. 45, 46 ve 47 yaşlarında emekli olmak, artık sadece bir hayal değil, birçok meslek grubu için mümkün hale geliyor. Takvim gazetesinin haberine göre, özellikle belirli meslek grupları, standart prim günü ve yaş şartlarına ek esneklik sağlayan özel bir hak olan 'yıpranma hakkı' ile erken emeklilik imkanı buluyor.Staj ve çıkarlık sigortası EYT'de geçerli mi?Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.Yıpranma payıyla nasıl emekli olunur?Bu hak, 'fiili hizmet süresi zammı' adıyla da bilinir ve ağır iş koşullarında çalışanları desteklemek üzere uygulanır. Her 360 günlük çalışma karşılığında ek günler kazanılır ve bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir.Bu eklenen sürenin, emeklilik için gereken yaş şartından düşülmesi söz konusudur. Ancak belirli mesleklerde, örneğin yer altı işlerinde çalışanlar için süre sınırlaması olmayabilir.Kimlerin bu haktan yararlanabileceği de belirli statülere göre değişir. İşçi statüsünde (4/A) veya memur statüsünde (4/C) çalışanlar bu avantajdan faydalanabilir.Ayrıca, SGK tarafından belirlenen 45 farklı meslek grubunda çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebilir. Örneğin, bu gruplardan birine dahil olanlar, belirli sürelerde ek hizmet süreleri kazanabilirler. Her meslek dalı için eklenen süre değişiklik gösterebilir. Örneğin, yer altında çalışanlar için her yıl için eklenen süre 180 gün olabilirken, TSK personeli için bu süre 90 gün olabilir. Benzer şekilde, belirli mesleklerde çalışanlar için eklenen süreler farklılık gösterebilir.Başvuru sürecine gelince, bu hak için ayrı bir başvuru gerekmemektedir. SGK, ilgili kişilerin fiili hizmet süresini otomatik olarak hesaplar ve emeklilik süresine ilave eder. Bu bilgiler, belirli meslek gruplarında çalışanlar ve ilgili topluluklar için oldukça önemli olabilir.

