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https://sputniknews.com.tr/20231116/kazakistanin-nufusu-20-milyona-ulasti-1077463710.html
Kazakistan'ın nüfusu 20 milyona ulaştı
Kazakistan'ın nüfusu 20 milyona ulaştı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülke nüfusunun 20 milyon olduğunu sosyal medya paylaşarak, "Mutlu aile, gelişen toplum ve sürdürülebilen... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T20:19+0300
2023-11-16T20:27+0300
dünya
kazakistan
nüfus
rusya
çin
kasım cömert tokayev
sovyetler birliği
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
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Tokayev, X’teki paylaşımında, ülke nüfusunun 20 milyon olduğunu belirterek, "Artık nüfusumuz 20 milyon! Her bir vatandaşı tebrik ediyorum. Mutlu aile, gelişen toplum ve sürdürülebilen kalkınmanın temelidir. Devlet olarak bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz, anneleri ve çocukları koruyacağız” ifadelerini kullandı.Kazakistan İstatistik Kurumu, 20 milyonuncu Kazak vatandaşının 14 Kasım’da dünyaya geldiğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, 14 Kasım saat 08.10’da 3’ü erkek 2’si kız beş çocuk dünyaya geldi ve bunlar Kazakistan’ın 20 milyonuncu vatandaşları oldu.Yüz ölçümüne göre dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olan ve Orta Asya'daki konumu itibarıyla Çin ve Rusya gibi ülkelerle ortak sınırı bulunan Kazakistan, yaklaşık 30 yıldır nüfus sorununu gidermeye yönelik politika yürütüyor.Milli İstatistik Kurumu bilgilerine göre, 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'da Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu nüfus kısa sürede 16 milyon 793 binden 14 milyon 867 bine düştü. Toplam nüfusun sadece yüzde 40’ını Kazakların oluşturduğu ülkede, çoğunlukta olan Rus, Alman, Ukrayna ve Belarus kökenli halklar tarihi vatanlarına göç etmeye başladı.Büyük demografik krizle karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, 1920-1930’larda Sovyetler Birliği döneminde siyasi baskı ve kıtlık nedeniyle gidenlerin nesli olduğu bilinen 40’tan fazla ülkedeki yaklaşık 5 milyona yakın Kazak’ı ülkeye geri getirmeyi amaçlayan nüfus politikası geliştirdi.Yurt dışında yaşayan etnik Kazakların tarihi vatanlarına dönüşünü devlet bütçesinden karşılama kararı alan Kazakistan, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatıyla 'Nurlu Göç' programını başlattı.Program çerçevesinde, ülkeye göç eden etnik Kazaklara verilen yıllık kota sayısı 10 binden 20 bine çıkartıldı ve devlet yardımıyla istihdam edilme, üniversiteye giriş hakkı kazanma, sağlık hizmetleri ve sosyal ödemelerden yararlanma gibi birçok öncelik sağlandı.2020’de ise Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla etnik Kazaklara oturma izninin yanı sıra ülke vatandaşlığına eş zamanlı olarak başvurma imkanı da verildi.Alınan tedbirler sayesinde Kazakistan demografik yapısında etnik Kazakların oranı yüzde 70'i geçti. Nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini Rus kökenliler oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231108/vladimir-putin-avrasyada-ortak-bir-baris-istikrar-ve-refah-alani-yaratmak-onemli--1077187582.html
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kazakistan, nüfus, rusya, çin, kasım cömert tokayev, sovyetler birliği, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
kazakistan, nüfus, rusya, çin, kasım cömert tokayev, sovyetler birliği, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Kazakistan'ın nüfusu 20 milyona ulaştı

20:19 16.11.2023 (güncellendi: 20:27 16.11.2023)
© AAKazakistan
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülke nüfusunun 20 milyon olduğunu sosyal medya paylaşarak, "Mutlu aile, gelişen toplum ve sürdürülebilen kalkınmanın temelidir. Devlet olarak bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz, anneleri ve çocukları koruyacağız" dedi.
Tokayev, X’teki paylaşımında, ülke nüfusunun 20 milyon olduğunu belirterek, "Artık nüfusumuz 20 milyon! Her bir vatandaşı tebrik ediyorum. Mutlu aile, gelişen toplum ve sürdürülebilen kalkınmanın temelidir. Devlet olarak bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz, anneleri ve çocukları koruyacağız” ifadelerini kullandı.
Kazakistan İstatistik Kurumu, 20 milyonuncu Kazak vatandaşının 14 Kasım’da dünyaya geldiğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, 14 Kasım saat 08.10’da 3’ü erkek 2’si kız beş çocuk dünyaya geldi ve bunlar Kazakistan’ın 20 milyonuncu vatandaşları oldu.
Yüz ölçümüne göre dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olan ve Orta Asya'daki konumu itibarıyla Çin ve Rusya gibi ülkelerle ortak sınırı bulunan Kazakistan, yaklaşık 30 yıldır nüfus sorununu gidermeye yönelik politika yürütüyor.
Milli İstatistik Kurumu bilgilerine göre, 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'da Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu nüfus kısa sürede 16 milyon 793 binden 14 milyon 867 bine düştü. Toplam nüfusun sadece yüzde 40’ını Kazakların oluşturduğu ülkede, çoğunlukta olan Rus, Alman, Ukrayna ve Belarus kökenli halklar tarihi vatanlarına göç etmeye başladı.
Büyük demografik krizle karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, 1920-1930’larda Sovyetler Birliği döneminde siyasi baskı ve kıtlık nedeniyle gidenlerin nesli olduğu bilinen 40’tan fazla ülkedeki yaklaşık 5 milyona yakın Kazak’ı ülkeye geri getirmeyi amaçlayan nüfus politikası geliştirdi.
Yurt dışında yaşayan etnik Kazakların tarihi vatanlarına dönüşünü devlet bütçesinden karşılama kararı alan Kazakistan, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatıyla 'Nurlu Göç' programını başlattı.
Program çerçevesinde, ülkeye göç eden etnik Kazaklara verilen yıllık kota sayısı 10 binden 20 bine çıkartıldı ve devlet yardımıyla istihdam edilme, üniversiteye giriş hakkı kazanma, sağlık hizmetleri ve sosyal ödemelerden yararlanma gibi birçok öncelik sağlandı.
2020’de ise Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla etnik Kazaklara oturma izninin yanı sıra ülke vatandaşlığına eş zamanlı olarak başvurma imkanı da verildi.
Alınan tedbirler sayesinde Kazakistan demografik yapısında etnik Kazakların oranı yüzde 70'i geçti. Nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini Rus kökenliler oluşturuyor.
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