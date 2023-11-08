https://sputniknews.com.tr/20231108/vladimir-putin-avrasyada-ortak-bir-baris-istikrar-ve-refah-alani-yaratmak-onemli--1077187582.html

Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli

Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Kasım'da Kazakistan'a yapacağı ziyaret öncesinde Kazakistan devlet gazetesi Kazahstanskaya Pravda'ya röportaj verdi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T12:01+0300

2023-11-08T12:01+0300

2023-11-08T12:02+0300

dünya

rusya

vladimir putin

kazakistan

kasım cömert tokayev

şangay işbirliği örgütü

avrasya ekonomik birliği (aeb)

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in röportajı ikili münasebetler ve Avrasya gündemine ayrıldı.Bekleyen anlaşmalar ve ticaretKazakistan gezisinin 'sağlam bir bölgeler arası anlaşmalar ve çok daha önemlisi ticari sözleşmeler' imzalanmasıyla sonuçlanması bekleniyor.Putin röportajda iki ülkenin 2022 yılındaki ticaret hacmi yüzde 10.2 artarak 28.2 milyar $'a, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 7.6 artarak 18.9 milyar $'a ulatığını belirtirken Rusya'nın, Kazakistan ekonomisindeki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu ifade etti. Ayrıca birikmiş yatırımların yaklaşık 17 milyar dolar olduğunu ve Kazakistan'da Rus katılımlı yaklaşık 6 bin işletme faaliyet gösterdiğini vurguladı.Enerji işbirliğiRusya'nın, 18 Ocak'ta imzalanan bir yol haritasına göre Kazakistan'ın kuzey ve doğu bölgelerinin gaza kavuşmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Putin, "İlgili gaz taşıma altyapısının ince ayarının yapılması için çeşitli seçenekler üzerinde çalışılıyor" dedi.Kazakistan yönetimi bir nükleer enerji santrali inşa etme konusunu düşündüğünü belirten Putin, Rosatom'un en ileri teknolojileri kullanarak ilgili bir proje geliştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.Tokayev ile münasebetler ve bölgeler arası bağlarKazakistan medyasına verdiği röportajda Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekten dostane ve yakın bir ilişki geliştirdik diyerek 'Aynı kuşaktan insanlarız ve devletlerimiz için eşit derecede sorumluluk hissediyoruz' dedi.Sınırlarda da dahil olmak üzere iki ülkenin bölgeleri arasındaki temaslar 'ikili ilişkilerin temel direklerinden biridir' diyen Putin, Rusya ve Kazakistan devlet başkanlarının katılımıyla bölgeler arası işbirliği forumları düzenleme uygulamasını dünyada ilk başlatanlar arasında yer almıştır diyerek "Bugün Kazakistan ile ortaklık, Federasyon'un 89 Rus tebaasından 76'sı tarafından geliştirilmektedir" dedi.Ortak geçmiş ve Rus diliVladimir Putin bu hususa ilişkin evvela Rusya ve Kazakistan halklarının 'ortak bir tarihi geçmiş, yüzyıllar süren iyi komşuluk ve işbirliği, Nazizme karşı savaşan ve Zaferi yakınlaştıran atalarının başarılarından duyulan gurur' ile bir araya geldiğinin altını çizdi.Rus dili ortak varlığımız ve rekabet avantajımızdır diyen Putin, Tokayev'e Rus dili için uluslararası bir örgüt oluşturma girişimi için teşekkür ederekek 'Rusya ve Kazakistan halkları arasında daha fazla yakınlaşma için güçlü bir faktör olarak hizmet edecektir' dedi.Kazakistanlı gençlerin Rus dilini öğrenmeye ve Rusça eğitim almaya ilgi gösterdiklerini vurgulayan Putin, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi ve diğer Rus üniversitelerinin Kazakistan'da şubeleri olduğunu ve Kazakistan'da 60 binden fazla öğrencinin Rus kurumlarında eğitim gördüğünü dile getirdi. Putin röportajın bu kısmında ek olarak, "Okul inşa etme ve diğer eğitim faaliyetlerini geliştirme konusunda edindiğimiz deneyimi Kazakistan'da uygulamaya ve yaygınlaştırmaya hazırız" dedi.Avrasya entegrasyonu ve yeni dünya düzeniDünyadaki hakim eğilimin uluslararası hukukun önceliğine dayalı daha adil bir dünya düzeninin oluşturulması olduğunu dile getiren Putin, Avrasya'da 'ortak bir barış, istikrar ve refah alanı' yaratmanın önemli olduğunu vurgulayarak bunun her ulusun kendi kalkınma modeli üzerindeki egemenlik hakkına saygı göstermekle mümkün olduğunun altını çizdi.Bu gereklilikleri karşılayan yapılardan birinin, Batı tarafından desteklenen 'dar blok yapıların' aksine herkese açık olan Şangay İşbirliği Örgütü olduğunu ifade eden Putin, Rusya'nın Şangay İşbirliği Örgütü'nden özel beklentileri var olduğunu zira bu yapının güçlü bir siyasi ve ekonomik potansiyele sahip olduğu zikretti.Avrasya coğrafyasında 'Bağımsız Devletler Topluluğu barış ve istikrarın korunmasında vazgeçilmez bir unsurdur' diyen Putin, bölgedeki ekonomik istikrar Avrasya Ekonomik Birliği tarafından, güvenlik ve egemenliğin korunması ise Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü tarafından sağlanmaktadır diyerek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Ocak 2022 olayları ile Kazakistan'da iç siyasi istikrarın sağlanmasına önemli bir katkıda bulunduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231103/vladimir-putin-rusyada-dusmanlik-ve-guvensizlik-tohumlari-ekme-girisimleri-basarisizliga-mahkumdur-1077029980.html

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rusya, vladimir putin, kazakistan, kasım cömert tokayev, şangay işbirliği örgütü, avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)