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Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur
Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya Halkları' Tüm Rusya Forumu'nda birtakım açıklamalarda bulundu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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vladimir putin
rusya
kremlin
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Kremlin'in resmi internet sayfasından yayımlanan mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da düşmanlık, güvensizlik ve yabancı düşmanlığı tohumları ekme girişimleri ile Rusya'ya yönelik her türlü provokasyonun ve saldırgan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.Yayımlanan metinde Vladimir Putin'in şu cümleleri yer aldı:Yayımlanan metinde Putin ayrıca şu cümlelere yer verdi:Vladimir Putin katılımcıların yaklaşan Ulusal Birlik Günü'nü de kutladı.
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vladimir putin, rusya, kremlin, ulusal birlik günü
vladimir putin, rusya, kremlin, ulusal birlik günü

Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur

19:47 03.11.2023
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya Halkları' Tüm Rusya Forumu'nda birtakım açıklamalarda bulundu.
Kremlin'in resmi internet sayfasından yayımlanan mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da düşmanlık, güvensizlik ve yabancı düşmanlığı tohumları ekme girişimleri ile Rusya'ya yönelik her türlü provokasyonun ve saldırgan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Yayımlanan metinde Vladimir Putin'in şu cümleleri yer aldı:
Dillerin, dinlerin, geleneklerin çeşitliliği anavatanımızın gerçek zenginliğidir. Bu nedenle devlet, Rusya'daki her bir halkın kimliğinin korunmasına büyük önem vermektedir. En önemli ve kilit görevimiz ülkede etnik barış ve uyumu sağlamak, kültürümüzü ve geleneksel değerlerimizi güçlendirmek olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Yayımlanan metinde Putin ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Aramıza düşmanlık, güvensizlik ve yabancı düşmanlığı tohumları ekmeye yönelik tüm girişimlerin, Rusya'ya yönelik her türlü provokasyon ve saldırgan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğuna inanıyorum. Çünkü biz ortak bir tarihe, kardeşçe dostluk bağlarına ve karşılıklı anlayışa sahip tek bir halkız.
Vladimir Putin katılımcıların yaklaşan Ulusal Birlik Günü'nü de kutladı.
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