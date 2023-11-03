https://sputniknews.com.tr/20231103/vladimir-putin-rusyada-dusmanlik-ve-guvensizlik-tohumlari-ekme-girisimleri-basarisizliga-mahkumdur-1077029980.html
Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur
Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya Halkları' Tüm Rusya Forumu'nda birtakım açıklamalarda bulundu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:47+0300
2023-11-03T19:47+0300
2023-11-03T19:47+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
ulusal birlik günü
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Kremlin'in resmi internet sayfasından yayımlanan mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da düşmanlık, güvensizlik ve yabancı düşmanlığı tohumları ekme girişimleri ile Rusya'ya yönelik her türlü provokasyonun ve saldırgan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.Yayımlanan metinde Vladimir Putin'in şu cümleleri yer aldı:Yayımlanan metinde Putin ayrıca şu cümlelere yer verdi:Vladimir Putin katılımcıların yaklaşan Ulusal Birlik Günü'nü de kutladı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/putin-rusyanin-kapsamli-nukleer-deneme-yasagi-antlasmasi-onayini-iptal-eden-yasayi-imzaladi-1077006663.html
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vladimir putin, rusya, kremlin, ulusal birlik günü
vladimir putin, rusya, kremlin, ulusal birlik günü
Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya Halkları' Tüm Rusya Forumu'nda birtakım açıklamalarda bulundu.
Kremlin'in resmi internet sayfasından yayımlanan mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da düşmanlık, güvensizlik ve yabancı düşmanlığı tohumları ekme girişimleri ile Rusya'ya yönelik her türlü provokasyonun ve saldırgan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Yayımlanan metinde Vladimir Putin'in şu cümleleri yer aldı:
Dillerin, dinlerin, geleneklerin çeşitliliği anavatanımızın gerçek zenginliğidir. Bu nedenle devlet, Rusya'daki her bir halkın kimliğinin korunmasına büyük önem vermektedir. En önemli ve kilit görevimiz ülkede etnik barış ve uyumu sağlamak, kültürümüzü ve geleneksel değerlerimizi güçlendirmek olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Yayımlanan metinde Putin ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Aramıza düşmanlık, güvensizlik ve yabancı düşmanlığı tohumları ekmeye yönelik tüm girişimlerin, Rusya'ya yönelik her türlü provokasyon ve saldırgan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğuna inanıyorum. Çünkü biz ortak bir tarihe, kardeşçe dostluk bağlarına ve karşılıklı anlayışa sahip tek bir halkız.
Vladimir Putin katılımcıların yaklaşan Ulusal Birlik Günü'nü de kutladı.