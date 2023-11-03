https://sputniknews.com.tr/20231103/vladimir-putin-rusyada-dusmanlik-ve-guvensizlik-tohumlari-ekme-girisimleri-basarisizliga-mahkumdur-1077029980.html

Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur

Vladimir Putin: Rusya'da düşmanlık ve güvensizlik tohumları ekme girişimleri başarısızlığa mahkumdur

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya Halkları' Tüm Rusya Forumu'nda birtakım açıklamalarda bulundu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T19:47+0300

2023-11-03T19:47+0300

2023-11-03T19:47+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kremlin

ulusal birlik günü

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Kremlin'in resmi internet sayfasından yayımlanan mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da düşmanlık, güvensizlik ve yabancı düşmanlığı tohumları ekme girişimleri ile Rusya'ya yönelik her türlü provokasyonun ve saldırgan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.Yayımlanan metinde Vladimir Putin'in şu cümleleri yer aldı:Yayımlanan metinde Putin ayrıca şu cümlelere yer verdi:Vladimir Putin katılımcıların yaklaşan Ulusal Birlik Günü'nü de kutladı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/putin-rusyanin-kapsamli-nukleer-deneme-yasagi-antlasmasi-onayini-iptal-eden-yasayi-imzaladi-1077006663.html

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vladimir putin, rusya, kremlin, ulusal birlik günü