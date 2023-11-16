https://sputniknews.com.tr/20231116/istanbulda-egitim-ucagi-seyir-halindeki-minibusu-teget-gecti-1077460072.html
İstanbul’da eğitim uçağı seyir halindeki minibüsü teğet geçti
İstanbul’da eğitim uçağı seyir halindeki minibüsü teğet geçti
İstanbul Çatalca’daki Hazerfen Havalimanı’na iniş yapan eğitim uçağı, seyir halindeki minibüsü teğet geçti. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar, minibüsün... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T13:51+0300
2023-11-16T13:51+0300
2023-11-16T13:51+0300
yaşam
uçak
eğitim uçağı
istanbul
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Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi'nde bulunan Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, eğitimini tamamladıktan sonra yola yakın şekilde inişe geçti. O sırada Aksaray Caddesi'nden geçen minibüs şoförü uçağın üzerine doğru geldiğini görüp paniğe kapıldı. Minibüs şoförünün yavaşlaması ile olası bir faciadan dönüldü. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/aydinda-egitim-ucagi-dustu-1074830699.html
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uçak, eğitim uçağı, istanbul
uçak, eğitim uçağı, istanbul
İstanbul’da eğitim uçağı seyir halindeki minibüsü teğet geçti
İstanbul Çatalca’daki Hazerfen Havalimanı’na iniş yapan eğitim uçağı, seyir halindeki minibüsü teğet geçti. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar, minibüsün şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi'nde bulunan Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, eğitimini tamamladıktan sonra yola yakın şekilde inişe geçti.
O sırada Aksaray Caddesi'nden geçen minibüs şoförü uçağın üzerine doğru geldiğini görüp paniğe kapıldı.
Minibüs şoförünün yavaşlaması ile olası bir faciadan dönüldü. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.