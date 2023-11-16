https://sputniknews.com.tr/20231116/istanbulda-egitim-ucagi-seyir-halindeki-minibusu-teget-gecti-1077460072.html

İstanbul’da eğitim uçağı seyir halindeki minibüsü teğet geçti

İstanbul’da eğitim uçağı seyir halindeki minibüsü teğet geçti

İstanbul Çatalca’daki Hazerfen Havalimanı’na iniş yapan eğitim uçağı, seyir halindeki minibüsü teğet geçti. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar, minibüsün... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T13:51+0300

2023-11-16T13:51+0300

2023-11-16T13:51+0300

yaşam

uçak

eğitim uçağı

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077459747_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2d65e649ac2172b19d645a764df6edf2.jpg

Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi'nde bulunan Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, eğitimini tamamladıktan sonra yola yakın şekilde inişe geçti. O sırada Aksaray Caddesi'nden geçen minibüs şoförü uçağın üzerine doğru geldiğini görüp paniğe kapıldı. Minibüs şoförünün yavaşlaması ile olası bir faciadan dönüldü. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/aydinda-egitim-ucagi-dustu-1074830699.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uçak, eğitim uçağı, istanbul