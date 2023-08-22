https://sputniknews.com.tr/20230822/aydinda-egitim-ucagi-dustu-1074830699.html
Aydın'da eğitim uçağı düştü
Aydın'da eğitim uçağı düştü
Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T14:01+0300
2023-08-22T14:01+0300
2023-08-22T14:10+0300
türkiye
aydın
eğitim uçağı
eğitim uçuşu
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Aydın'da eğitim uçağının düşmesi saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.Bölgede çalışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/aksarayda-egitim-ucagi-dustu-1072136432.html
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aydın, eğitim uçağı, eğitim uçuşu
aydın, eğitim uçağı, eğitim uçuşu
Aydın'da eğitim uçağı düştü
14:01 22.08.2023 (güncellendi: 14:10 22.08.2023) Abone ol
Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'da eğitim uçağının düşmesi saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.
Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.