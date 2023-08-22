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Aydın'da eğitim uçağı düştü
Aydın'da eğitim uçağı düştü
Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
aydın
eğitim uçağı
eğitim uçuşu
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Aydın'da eğitim uçağının düşmesi saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.Bölgede çalışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/aksarayda-egitim-ucagi-dustu-1072136432.html
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aydın, eğitim uçağı, eğitim uçuşu
aydın, eğitim uçağı, eğitim uçuşu

Aydın'da eğitim uçağı düştü

14:01 22.08.2023 (güncellendi: 14:10 22.08.2023)
© İHA / İBRAHİM KILINÇ-AW013616Aydın'da eğitim uçağı düştü
Aydın'da eğitim uçağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© İHA / İBRAHİM KILINÇ-AW013616
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Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'da eğitim uçağının düşmesi saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.
Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Aksaray'da eğitim uçağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
TÜRKİYE
Aksaray'da eğitim uçağı düştü
7 Haziran , 14:50
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