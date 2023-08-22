https://sputniknews.com.tr/20230822/aydinda-egitim-ucagi-dustu-1074830699.html

Aydın'da eğitim uçağı düştü

Aydın'da eğitim uçağı düştü

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T14:01+0300

2023-08-22T14:01+0300

2023-08-22T14:10+0300

türkiye

aydın

eğitim uçağı

eğitim uçuşu

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Aydın'da eğitim uçağının düşmesi saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.Bölgede çalışmalar devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230607/aksarayda-egitim-ucagi-dustu-1072136432.html

türkiye

aydın

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aydın, eğitim uçağı, eğitim uçuşu