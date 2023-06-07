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Aksaray'da eğitim uçağı düştü
Aksaray'da eğitim uçağı düştü
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/turk-savas-ucaklari-egede-egitim-ucusu-yapti-1064682128.html
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aksaray, uçak, eğitim
aksaray, uçak, eğitim

Aksaray'da eğitim uçağı düştü

14:50 07.06.2023 (güncellendi: 15:02 07.06.2023)
© İHAAksaray'da eğitim uçağı düştü
Aksaray'da eğitim uçağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© İHA
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.
Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.
Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
SAVUNMA
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
16 Aralık 2022, 22:01
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