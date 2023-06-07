https://sputniknews.com.tr/20230607/aksarayda-egitim-ucagi-dustu-1072136432.html

Aksaray'da eğitim uçağı düştü

Aksaray'da eğitim uçağı düştü

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesine zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T14:50+0300

2023-06-07T14:50+0300

2023-06-07T15:02+0300

türkiye

aksaray

uçak

eğitim

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Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221216/turk-savas-ucaklari-egede-egitim-ucusu-yapti-1064682128.html

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