https://sputniknews.com.tr/20221216/turk-savas-ucaklari-egede-egitim-ucusu-yapti-1064682128.html

Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

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savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

ege

eğitim

uçuş

savaş uçağı

türkiye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları çeşitli üslerden havalandı. Uçakların Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için havalandığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hasabından yapılan videolu paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221108/fransa-yunanistana-2-rafale-savas-ucagi-daha-gonderdi--1063214685.html

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milli savunma bakanlığı (msb), ege, eğitim, uçuş, savaş uçağı, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)