https://sputniknews.com.tr/20221216/turk-savas-ucaklari-egede-egitim-ucusu-yapti-1064682128.html
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T22:01+0300
2022-12-16T22:01+0300
2022-12-16T22:01+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
ege
eğitim
uçuş
savaş uçağı
türkiye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları çeşitli üslerden havalandı. Uçakların Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için havalandığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hasabından yapılan videolu paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221108/fransa-yunanistana-2-rafale-savas-ucagi-daha-gonderdi--1063214685.html
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milli savunma bakanlığı (msb), ege, eğitim, uçuş, savaş uçağı, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb), ege, eğitim, uçuş, savaş uçağı, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları çeşitli üslerden havalandı.
Uçakların Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için havalandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hasabından yapılan videolu paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" ifadeleri yer aldı.