https://sputniknews.com.tr/20221108/fransa-yunanistana-2-rafale-savas-ucagi-daha-gonderdi--1063214685.html
Fransa, Yunanistan'a 2 Rafale savaş uçağı daha gönderdi
Fransa, Yunanistan'a 2 Rafale savaş uçağı daha gönderdi
Yunanistan'ın, Fransa'dan gelen 2 yeni Rafale savaş uçağını daha teslim aldığı bildirildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T23:35+0300
2022-11-08T23:35+0300
2022-11-08T23:35+0300
savunma
fransa
yunanistan
rafale
rafale savaş uçakları
teslimat
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Yunan Hava Kuvvetleri, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahip olduğu Rafale savaş uçağı sayısının yeni teslimatla 8'e çıktığını duyurdu.Yunanistan'ın Fransa’dan tedarik ettiği 8 Rafale tipi savaş uçağından 2'si yeni, 6'sı ise ikinci el.Yunanistan'ın sipariş ettiği toplam 24 Rafale tipi savaş uçağının ilk teslimatı 2022 başlarında yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/fransa-dogu-avrupa-ulkelerine-asker-tank-ve-zirhli-arac-gonderecek--1062210210.html
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fransa, yunanistan, rafale, rafale savaş uçakları, teslimat
fransa, yunanistan, rafale, rafale savaş uçakları, teslimat
Fransa, Yunanistan'a 2 Rafale savaş uçağı daha gönderdi
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Yunanistan'ın, Fransa'dan gelen 2 yeni Rafale savaş uçağını daha teslim aldığı bildirildi.
Yunan Hava Kuvvetleri, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahip olduğu Rafale savaş uçağı sayısının yeni teslimatla 8'e çıktığını duyurdu.
Yunanistan'ın Fransa’dan tedarik ettiği 8 Rafale tipi savaş uçağından 2'si yeni, 6'sı ise ikinci el.
Yunanistan'ın sipariş ettiği toplam 24 Rafale tipi savaş uçağının ilk teslimatı 2022 başlarında yapılmıştı.