https://sputniknews.com.tr/20221108/fransa-yunanistana-2-rafale-savas-ucagi-daha-gonderdi--1063214685.html

Fransa, Yunanistan'a 2 Rafale savaş uçağı daha gönderdi

Fransa, Yunanistan'a 2 Rafale savaş uçağı daha gönderdi

Yunanistan'ın, Fransa'dan gelen 2 yeni Rafale savaş uçağını daha teslim aldığı bildirildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T23:35+0300

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savunma

fransa

yunanistan

rafale

rafale savaş uçakları

teslimat

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Yunan Hava Kuvvetleri, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahip olduğu Rafale savaş uçağı sayısının yeni teslimatla 8'e çıktığını duyurdu.Yunanistan'ın Fransa’dan tedarik ettiği 8 Rafale tipi savaş uçağından 2'si yeni, 6'sı ise ikinci el.Yunanistan'ın sipariş ettiği toplam 24 Rafale tipi savaş uçağının ilk teslimatı 2022 başlarında yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221012/fransa-dogu-avrupa-ulkelerine-asker-tank-ve-zirhli-arac-gonderecek--1062210210.html

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