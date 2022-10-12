https://sputniknews.com.tr/20221012/fransa-dogu-avrupa-ulkelerine-asker-tank-ve-zirhli-arac-gonderecek--1062210210.html

Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği bildirildi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

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savunma

fransa

nato

emmanuel macron

tank

asker

doğu avrupa

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Senato Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna'daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya'ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya’ya Rafale savaş uçakları ve Estonya'ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221010/fransada-nato-ve-ab-karsiti-protesto-1062142868.html

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fransa, nato, emmanuel macron, tank, asker, doğu avrupa