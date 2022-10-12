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Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek
Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek
Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği bildirildi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
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savunma
fransa
nato
emmanuel macron
tank
asker
doğu avrupa
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Senato Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna'daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya'ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya’ya Rafale savaş uçakları ve Estonya'ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/fransada-nato-ve-ab-karsiti-protesto-1062142868.html
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fransa, nato, emmanuel macron, tank, asker, doğu avrupa
fransa, nato, emmanuel macron, tank, asker, doğu avrupa

Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

00:54 12.10.2022
© FlickrFransa - bayrak
Fransa - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Flickr
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Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği bildirildi.
Senato Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna'daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya'ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.
Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya’ya Rafale savaş uçakları ve Estonya'ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.
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