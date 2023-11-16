https://sputniknews.com.tr/20231116/ispanyada-sol-koalisyon-hukumeti-guvenoyu-aldi-1077465633.html
İspanya'da sol koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
İspanya'da sol koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol partilerin ittifakında kurulan Sumar partisi, dışarıdan... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T15:47+0300
2023-11-16T15:47+0300
2023-11-16T15:47+0300
dünya
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)
katalonya cumhuriyetçi solu (erc)
unidas podemos
vox partisi
bask
katalan
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Meclis Genel Kurulunda iki gün süren sert tartışmaların ardından yapılan oylamada, PSOE lideri Pedro Sanchez'in başbakanlığında kurulan PSOE-Sumar koalisyon hükümetinin güven oylamasında 350 milletvekilinden 179'u evet, 171'i hayır oyu kullandı.Haziran 2018'den bu yana 3. kez başbakan seçilen Sanchez'e, partisi PSOE'den 121, koalisyonun küçük ortağı Sumar'dan 31, dışarıdan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik'ten (Junts) yedişer, EH Bildu'dan 6, Bask Milliyetçi Partisinden (PNV) 5, Galiçya Milliyetçi Blok'tan (BNG) ve Kanarya Koalisyonu'ndan (CC) birer milletvekili destek verdi.Mecliste birinci parti konumunda bulunan 137 milletvekiline sahip sağ görüşlü Halk Partisi (PP), 33 milletvekili bulunan aşırı sağ görüşlü Vox ve sadece 1 milletvekili olan Navarra Halk Birliği (UPN) karşı oy kullandı.İspanya demokrasi tarihinde Ocak 2020'den sonra ikinci kez koalisyon hükümeti kurulurken, geçtiğimiz yasama döneminde PSOE'nin ortağı olan Unidas Podemos'un yerini, seçimlerden çok kısa bir süre önce kurulan Sumar partisi aldı.Meclisten güvenoyunu alan Sanchez'in yarın Kral 6. Felipe'nin huzurunda yemin etmesi ve 21-22 Kasım tarihlerinde yeni bakanların açıklanması bekleniyor.Başbakan Sanchez, yeni hükümetin ilk icraatlarından birinin Filistin devletinin İspanya'da ve Avrupa'da tanınması için çalışmak olacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231115/ispanya-basbakanindan-filistini-tanima-vaadi-1077422194.html
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, ispanya sosyalist işçi partisi (psoe), katalonya cumhuriyetçi solu (erc), unidas podemos, vox partisi, bask, katalan
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, ispanya sosyalist işçi partisi (psoe), katalonya cumhuriyetçi solu (erc), unidas podemos, vox partisi, bask, katalan
İspanya'da sol koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol partilerin ittifakında kurulan Sumar partisi, dışarıdan Bask ve Katalan ayrılıkçı partilerin desteklediği koalisyon hükümeti için meclisten güvenoyu aldı.
Meclis Genel Kurulunda iki gün süren sert tartışmaların ardından yapılan oylamada, PSOE lideri Pedro Sanchez'in başbakanlığında kurulan PSOE-Sumar koalisyon hükümetinin güven oylamasında 350 milletvekilinden 179'u evet, 171'i hayır oyu kullandı.
Haziran 2018'den bu yana 3. kez başbakan seçilen Sanchez'e, partisi PSOE'den 121, koalisyonun küçük ortağı Sumar'dan 31, dışarıdan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik'ten (Junts) yedişer, EH Bildu'dan 6, Bask Milliyetçi Partisinden (PNV) 5, Galiçya Milliyetçi Blok'tan (BNG) ve Kanarya Koalisyonu'ndan (CC) birer milletvekili destek verdi.
Mecliste birinci parti konumunda bulunan 137 milletvekiline sahip sağ görüşlü Halk Partisi (PP), 33 milletvekili bulunan aşırı sağ görüşlü Vox ve sadece 1 milletvekili olan Navarra Halk Birliği (UPN) karşı oy kullandı.
İspanya demokrasi tarihinde Ocak 2020'den sonra ikinci kez koalisyon hükümeti kurulurken, geçtiğimiz yasama döneminde PSOE'nin ortağı olan Unidas Podemos'un yerini, seçimlerden çok kısa bir süre önce kurulan Sumar partisi aldı.
Meclisten güvenoyunu alan Sanchez'in yarın Kral 6. Felipe'nin huzurunda yemin etmesi ve 21-22 Kasım tarihlerinde yeni bakanların açıklanması bekleniyor.
Başbakan Sanchez, yeni hükümetin ilk icraatlarından birinin Filistin devletinin İspanya'da ve Avrupa'da tanınması için çalışmak olacağını söylemişti.