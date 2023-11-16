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İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddia edilen 'Partiyi Ekrem'e bırakmayın' ifadesine yanıt
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddia edilen 'Partiyi Ekrem'e bırakmayın' ifadesine yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” şeklinde yaptığı iddia edilen... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T16:40+0300
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politika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” sözlerine "Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP’liliğimi kimse tartışmaya açamaz” yanıtını verdi. İmamoğlu, 'İstanbul Yenileniyor'projesi kapsamında deprem güvenliği bulunmayan Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi'nin yıkımına katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddia edilen “CHP’ye İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” sözlerine ilişkin açıklama yaptı. "CHP’liğimi kimse tartışamaz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, yanıt, anap

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddia edilen 'Partiyi Ekrem'e bırakmayın' ifadesine yanıt

16:40 16.11.2023
© İHAEkrem İmamoğlu,
Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© İHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” şeklinde yaptığı iddia edilen açıklamasına yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” sözlerine "Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP’liliğimi kimse tartışmaya açamaz” yanıtını verdi.
İmamoğlu, 'İstanbul Yenileniyor'projesi kapsamında deprem güvenliği bulunmayan Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi'nin yıkımına katıldı.
Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun söylediği iddia edilen “CHP’ye İmamoğlu’nu kaptırmayın direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
"CHP’liğimi kimse tartışamaz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu basın kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. İkincisi yani düşünün ki niye referans alınamaz; aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen önceki Genel Başkanımızın, beni CHP’nin en tarihi kurultayında, kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden Genel Başkanımızın, böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz. Ben mümkün bile görmüyorum... O bakımdan, bu tür basın küpürleri üzerinden, yayınlar üzerinden, mesnetsiz, kaynaksız haberler vs.ler bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki ben CHP’nin 15 yıllık üyesiyim. Artı ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB’nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP’liliğimi kimse tartışmaya açamaz.”

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