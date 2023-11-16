https://sputniknews.com.tr/20231116/eytlilere-vergi-muafiyeti-baslayacak-basvuru-sartlari-aciklandi-calisanlar-yararlanacak-mi-1077439346.html

EYT'lilere vergi muafiyeti başlayacak: Başvuru şartları açıklandı, çalışanlar yararlanacak mı?

EYT'lilere vergi muafiyeti başlayacak: Başvuru şartları açıklandı, çalışanlar yararlanacak mı?

Bu yıl emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibarıyla emlak vergisinden muaf olacak. Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T07:05+0300

2023-11-16T07:05+0300

2023-11-16T07:10+0300

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Yaklaşık 14 milyon kişiyi ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu yıl emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanıp emekli olan EYT’liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. EYT'liler için emlak vergisi muafiyetinin tarihi açıklandı. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak. Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor.Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da yararlanabiliyor. Emekli olup sürekli ikamet edelin tek yazlık için de vergi ödenmeyecek. EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler vergi muafiyetinden yararlanacak mı?Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor. Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:Dul ve yetim aylığı alanlar vergi muafiyetinden yararlanacak mı?Dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlarda muafiyetten yararlanabilir. Bu muafiyet yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alanlar için de geçerli. Emlak vergisi muafiyetinden 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri de yararlanıyor.'Eylül ayında EYT kapsamında emekli aylığım bağlandı. Kasım ayında ödeme yapmam gerekiyor mu?'Bu yılın emlak vergisini kesinlikle yatırmanız gerekiyor. Aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeniyor. Buna ek olarak sadece bir eviniz varsa muafiyetiniz 2024 yılında başlayacak. Vergi muafiyeti için oturduğunuz evin bağlı olduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeniz gerekiyor.'Eşim de ben de emekliyim. Her birimizin adına birer ev var. İki ev de muafiyet kapsamında mı?'Evin birinde oturuyor, diğerinden kira geliri elde ediyorsanız vergisini yatırmanız gerekiyor. Ancak birinde oturup diğeri ise boş duruyorsa muafiyet uygulanır.'Oturduğum konut kardeşimle ikimizin adına. Ben emekliyim, kardeşim çalışıyor muafiyetten yararlanabilir miyim?'Muafiyetten hisseniz oranında yararlanabilirsiniz. Kardeşiniz çalıştığı için kendi hissesi oranında vergi ödemek durumunda. Kat irtifakı tapusu olanlar diğer koşulları yerine getiriyorsa vergi ödemez.

https://sputniknews.com.tr/20231116/meteorolojiden-istanbul-dahil-13-il-icin-sari-kodlu-uyari-sicakliklar-birden-dusecek-1077438826.html

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