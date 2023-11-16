https://sputniknews.com.tr/20231116/etkin-pismanliktan-yararlanmak-isteyen-polat-ciftinin-avukatindan-sahte-fatura-ifadesi-1077478687.html

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Polat çiftinin avukatından 'sahte fatura' ifadesi

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Polat çiftinin avukatından 'sahte fatura' ifadesi

"Kara para aklama" suçu kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla savcıya... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T23:14+0300

2023-11-16T23:14+0300

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türkiye

dilan polat

engin polat

ahmet gün

etkin pişmanlık

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin muhasebe işlerine bakıp avukatlığını yapan ve 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Gün bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade verdi.İfadesi 3 saat sürdüAhmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki konumlarına yer verdiği belirtildi..

https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html

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dilan polat, engin polat, ahmet gün, etkin pişmanlık