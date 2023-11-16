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Ermenistan, silah alımı konusunda AB ile müzakere masasına oturdu
Ermenistan, silah alımı konusunda AB ile müzakere masasına oturdu
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Avrupa Barış Fonu aracılığıyla silah alımına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T12:35+0300
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Bakanlığın resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Ermenistan’ın öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile görüştüğü vurgulanırken, Ermenistan ile AB arasında siyasi ve güvenlik konularındaki ikinci üst düzey diyaloğun ardından yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunulan mesajda, “Ermenistan, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla kendisine öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile müzakerelerini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tarafların Azerbaycan sınırındaki AB misyonunu genişletme olasılığının yanı sıra, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ermenistan'a ölümcül olmayan silahların sağlanmasının desteklenmesi konusunu tartıştığının altı çizildi.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının devamında, AB gözlem misyonunun Azerbaycan sınırı boyunca hızla konuşlandırılmasına ve AB üyelerinin misyona verdiği desteğe övgüde bulunurken, “Ermeni tarafı da AB'nin üçüncü ülkeleri misyona dahil etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılamıştır” diye vurguladı.Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan önceki gün Erivan'ın güvenlik ilişkilerini çeşitlendirdiğini duyurmuş, savunma alanında yeni ortaklıklar aradıklarının altını çizmişti.‘Güvenlik alanında yeni ortaklar arıyoruz’Paşinyan, “Güvenlik ilişkilerimizi çeşitlendiriyoruz, çünkü güvenlik ortaklarımız objektif sebeplerden dolayı dahil olmak üzere bize silah ve mühimmat satamıyor. Bunu açık ve doğrudan söylüyoruz” dedi.Ortaklardan gücenmemelerini rica ettiklerini dile getiren Ermenistan Başbakanı, “Ama güvenlik alanında başka partnerleri aramak zorundayız. Böyle ortakları arıyor ve buluyoruz, yeni anlaşmalar imzalamaya, yeni silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz” diye kaydetti.Ermenistan, KGAÖ’den gittikçe uzaklaşıyorErmenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, KGAÖ zirvesine katılamayacağını bildirdiği açıklanmıştı.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Paşinyan’ın KGAÖ Zirvesi’ne katılmama kararını sakin karşıladığını belirterek Ermenistan liderine, 'Acele etmeme, acil kararlar almama ve örgütten uzaklaşmaya yönelik olabilecek yeni adımları iyi düşünme' çağrısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının ‘üzücü’ olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-disisleri-bakanligi-pasinyani-iki-sandalyeye-oturmaya-calismamasi-konusunda-uyardi-1077429229.html
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Ermenistan, silah alımı konusunda AB ile müzakere masasına oturdu

12:35 16.11.2023
© AP Photo / Stepan PoghosyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Stepan Poghosyan
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Avrupa Barış Fonu aracılığıyla silah alımına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başladığını duyurdu.
Bakanlığın resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Ermenistan’ın öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile görüştüğü vurgulanırken, Ermenistan ile AB arasında siyasi ve güvenlik konularındaki ikinci üst düzey diyaloğun ardından yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunulan mesajda, “Ermenistan, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla kendisine öldürücü olmayan silahların sağlanması konusunda Avrupa Birliği ile müzakerelerini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, tarafların Azerbaycan sınırındaki AB misyonunu genişletme olasılığının yanı sıra, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ermenistan'a ölümcül olmayan silahların sağlanmasının desteklenmesi konusunu tartıştığının altı çizildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının devamında, AB gözlem misyonunun Azerbaycan sınırı boyunca hızla konuşlandırılmasına ve AB üyelerinin misyona verdiği desteğe övgüde bulunurken, “Ermeni tarafı da AB'nin üçüncü ülkeleri misyona dahil etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılamıştır” diye vurguladı.
Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan önceki gün Erivan'ın güvenlik ilişkilerini çeşitlendirdiğini duyurmuş, savunma alanında yeni ortaklıklar aradıklarının altını çizmişti.

‘Güvenlik alanında yeni ortaklar arıyoruz’

Paşinyan, “Güvenlik ilişkilerimizi çeşitlendiriyoruz, çünkü güvenlik ortaklarımız objektif sebeplerden dolayı dahil olmak üzere bize silah ve mühimmat satamıyor. Bunu açık ve doğrudan söylüyoruz” dedi.
Ortaklardan gücenmemelerini rica ettiklerini dile getiren Ermenistan Başbakanı, “Ama güvenlik alanında başka partnerleri aramak zorundayız. Böyle ortakları arıyor ve buluyoruz, yeni anlaşmalar imzalamaya, yeni silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz” diye kaydetti.

Ermenistan, KGAÖ’den gittikçe uzaklaşıyor

Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde, KGAÖ zirvesine katılamayacağını bildirdiği açıklanmıştı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Paşinyan’ın KGAÖ Zirvesi’ne katılmama kararını sakin karşıladığını belirterek Ermenistan liderine, 'Acele etmeme, acil kararlar almama ve örgütten uzaklaşmaya yönelik olabilecek yeni adımları iyi düşünme' çağrısında bulunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının ‘üzücü’ olduğunu söylemişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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